Un camión vuelca en la A-66 a la altura de Cáceres y obliga a cortar la autovía, que se reabre horas después

Un nuevo accidente de tráfico obliga a cortar la A-66, la autovía Ruta de la Plata, aunque ya se ha reabierto, a la entrada de Cáceres. Si el día 1 de mayo, un camión ardiendo obligó a mantener la vía cortada durante más de 15 horas y a establecer desvío, ahora otro siniestro ha impedido la circulación para la misma vía y por ambos sentidos.

Según informa el Centro de Emergencias 112 de Extremadura, la madrugada de este lunes se ha registrado el vuelco de un camión, en el kilómetro 555, a la altura del barrio cacereño de Aldea Moret.

El percance supuso el corte de la vía en ambos sentidos hasta la retirada del vehículo varias horas después y señalizar rutas alternativas en el kilómetro 563, sentido norte, y el 551, sentido sur.

El accidente se ha producido a la 1.32 horas de esta madruga y no hay que lamentar heridos.

Otros cortes

Este vuelco se suma a los últimos cortes registrados en carreteras extremeñas por accidentes e incidencias de tráfico, con la A-66 como uno de los puntos más afectados en los últimos días. El pasado 21 de abril, un accidente múltiple cerca de Aldea del Cano provocó varios heridos leves y obligó a cortar un carril en sentido sur.

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Apenas unos días después, otro camión en llamas obligó a cortar la autovía en sentido norte, también a la altura de Aldea del Cano, y a desviar la circulación por la N-630 por la presencia de humo y la imposibilidad de circular con seguridad.