Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Esperanza de vidaObras en CáceresExtremúsikaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Un camión vuelca en la A-66 a la altura de Cáceres y obliga a cortar la autovía, que se reabre horas después

El accidente, registrado a la altura de Aldea Moret, no ha causado heridos, aunque ha obligado a habilitar para acceder a la ciudad

Camión siniestrado, que ya ha sido retirado de la calzada.

Camión siniestrado, que ya ha sido retirado de la calzada. / Guardia Civil

Almudena Villar Novillo

Almudena Villar Novillo

Un nuevo accidente de tráfico obliga a cortar la A-66, la autovía Ruta de la Plata, aunque ya se ha reabierto, a la entrada de Cáceres. Si el día 1 de mayo, un camión ardiendo obligó a mantener la vía cortada durante más de 15 horas y a establecer desvío, ahora otro siniestro ha impedido la circulación para la misma vía y por ambos sentidos.

Según informa el Centro de Emergencias 112 de Extremadura, la madrugada de este lunes se ha registrado el vuelco de un camión, en el kilómetro 555, a la altura del barrio cacereño de Aldea Moret.

El percance supuso el corte de la vía en ambos sentidos hasta la retirada del vehículo varias horas después y señalizar rutas alternativas en el kilómetro 563, sentido norte, y el 551, sentido sur.

El accidente se ha producido a la 1.32 horas de esta madruga y no hay que lamentar heridos.

Otros cortes

Este vuelco se suma a los últimos cortes registrados en carreteras extremeñas por accidentes e incidencias de tráfico, con la A-66 como uno de los puntos más afectados en los últimos días. El pasado 21 de abril, un accidente múltiple cerca de Aldea del Cano provocó varios heridos leves y obligó a cortar un carril en sentido sur.

Noticias relacionadas

Apenas unos días después, otro camión en llamas obligó a cortar la autovía en sentido norte, también a la altura de Aldea del Cano, y a desviar la circulación por la N-630 por la presencia de humo y la imposibilidad de circular con seguridad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. José Ramón González, coleccionista de arte, localiza en Madrid una placa robada de la Alegoría de Extremadura, obra del escultor de Cáceres Pérez Comendador
  2. Herido crítico un trabajador de 46 años al caer con un toro mecánico en Cáceres
  3. Un camión arde en plena ciudad monumental de Cáceres y provoca una gran humareda
  4. El empresario Javier Cardenal inaugura Dehesa Craft Beer el 7 de mayo en la calle Amberes de Cáceres
  5. El menú del restaurante Tápara que conquista los paladares de Cáceres
  6. La empresaria Arelis Albino reabre el histórico Bar del Barrio en Cáceres tras llegar de la 'paradisiaca' isla de Margarita de Venezuela
  7. Cáceres activa la reforma que cambiará por completo la avenida Virgen de la Montaña
  8. Un macroespectáculo en un pueblo de 800 vecinos: Campo Lugar rompe esquemas este verano

Un camión vuelca en la A-66 a la altura de Cáceres y obliga a cortar la autovía, que se reabre horas después

Un camión vuelca en la A-66 a la altura de Cáceres y obliga a cortar la autovía, que se reabre horas después

Viaje sonoro en pleno casco histórico: La electrónica global vuelve a retumbar en San Jorge con Womad Cáceres

Después de nueve días volvió a la Montaña

Womad dispara la ocupación de apartamentos turísticos en Cáceres: "Estamos casi al 100%"

Womad dispara la ocupación de apartamentos turísticos en Cáceres: "Estamos casi al 100%"

Raphael, Rosario, Taburete... Cáceres se prepara para un final de verano repleto de conciertos: precios, fechas y todos los detalles

Raphael, Rosario, Taburete... Cáceres se prepara para un final de verano repleto de conciertos: precios, fechas y todos los detalles

La caída del decreto del alquiler deja dudas y prórrogas "en el aire" en Cáceres

El mapa de los puentes de Cáceres: así sacan 20.000 coches del centro de la ciudad

El mapa de los puentes de Cáceres: así sacan 20.000 coches del centro de la ciudad

El ingeniero industrial de Borriol que creó la gran eléctrica de Cáceres

El ingeniero industrial de Borriol que creó la gran eléctrica de Cáceres
Tracking Pixel Contents