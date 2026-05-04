Cuatro décadas de teatro y cultura: Alcántara celebra su icónico festival con una semana de humor, actividades para todos los públicos y pasacalles

El Festival de Teatro Clásico de Alcántara celebra este 2026 su 40 aniversario convertido en uno de los grandes referentes culturales del verano en España. La efeméride se presentó en el Gran Teatro de Cáceres con un mensaje claro: cuatro décadas después, el certamen no solo mantiene su esencia, sino que ha ampliado su alcance hasta situar a Alcántara en el mapa nacional de las artes escénicas.

El secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, Francisco Palomino, destacó esa evolución. “Ha pasado de ser un festival local a tener una gran proyección, reflejando la transformación de la gestión cultural y de las artes escénicas”. En su intervención, subrayó además el papel del festival como herramienta para difundir la identidad extremeña más allá de sus fronteras.

Uno de los aspectos que quiso poner en valor fue la fuerte presencia de compañías de la región. “Son 13 las compañías profesionales extremeñas que participan este año, lo que convierte al festival en uno de los que más apuesta por el talento local”, afirmó, defendiendo la necesidad de equilibrar los grandes nombres con el tejido cultural propio.

Desde la Diputación de Cáceres, su vicepresidenta primera, Esther Gutiérrez, incidió en la dificultad de sostener durante 40 años un evento de estas características. “No es fácil mantener un festival con este nivel de calidad y seguir creciendo”, señaló, destacando además su carácter integral: teatro, actividades paralelas, artesanía y gastronomía convierten la cita en una experiencia cultural completa.

Foto institucional en la presentación. / Pablo Parra

Gutiérrez también remarcó el impacto económico y social del evento, tanto por su capacidad de atraer visitantes como por el impulso que genera en la hostelería y el comercio local. “Es cultura, pero también desarrollo para el territorio”, resumió.

La alcaldesa de Alcántara, Mónica Grados, puso el acento en el orgullo colectivo. “Son 40 años de esfuerzo de un pueblo pequeño que empezó con pocos recursos, pero con una enorme ilusión”. Hoy, el festival es, en sus palabras, “uno de los más importantes de España”, gracias al compromiso de instituciones, asociaciones y vecinos.

Nueve días de teatro… y mucho más

La directora del festival, Rocío Montero, fue la encargada de desgranar una programación que se extenderá del 1 al 9 de agosto con más de 30 actividades y un presupuesto de 165.000 euros. “Queremos una edición de celebración, de comedia y de encuentro con el público”, explicó.

El corazón del festival volverá a latir en el Conventual de San Benito, donde se desarrollará la programación principal del 6 al 9 de agosto con un aforo de 1.600 personas. La inauguración correrá a cargo de El Brujo con su nuevo montaje La segunda venida de Cristo o El yoga de Jesús, en una actuación muy especial, ya que el actor rendirá homenaje al festival tras ser uno de sus nombres más emblemáticos.

Galería | El Festival de Teatro Clásico de Alcántara celebra su 40 aniversario en una edición llena de sorpresas / Pablo Parra

El viernes será el turno de la compañía extremeña con Casa de dos puertas, mala es de guardar, de Pedro Calderón de la Barca, en una versión contemporánea llena de humor y enredos. El sábado llegará Farra, un espectáculo musical galardonado con el Premio Max que combina teatro, danza y acrobacias en una gran celebración escénica.

El broche lo pondrá el domingo la zarzuela Doña Francisquita, con más de 50 artistas en escena, marcando el regreso de este género al festival en una edición tan simbólica.

Calles llenas de vida y cultura

Más allá del escenario principal, Alcántara vivirá nueve días de intensa actividad cultural desde la mañana hasta la noche. El festival arrancará el 1 de agosto con un recital poético en la plaza de San Pedro, seguido de una de las novedades que será, además, uno de los momentos más especiales de esta edición: un brindis colectivo para celebrar los 40 años de historia, acompañado de reconocimientos sorpresa a personas clave en la trayectoria del certamen.

Las calles se llenarán de propuestas para todos los públicos: espectáculos de magia como Naife, teatro inclusivo con Las gracias mohosas, circo, humor y montajes familiares como Las aventuras de Pandereta. También habrá estrenos, como una nueva producción de la compañía organizadora, que mezclará clown, danza y teatro físico.

Los pasacalles volverán a ser uno de los grandes atractivos, con propuestas visuales como Quimera, un dragón gigante de fuego, o El bosque encantado, en el que participarán niños y niñas del taller infantil, una de las iniciativas más queridas del festival.

Rocío Montero explica el logo de esta edición. / Pablo Parra

No faltarán actividades ya consolidadas como los “susurradores de versos” a la entrada del Conventual, los paseos teatralizados nocturnos o el mercado gastronómico, que combinará sabores y espectáculo en un ambiente festivo.

Además, el festival acogerá conferencias sobre su propia historia, talleres para los más pequeños y experiencias sensoriales como el Proyecto Cultura, que invita al público a desconectar y sumergirse en el arte desde una perspectiva diferente.

Cultura para todos

Con entradas a precios populares —entre 10 y 15 euros— y muchas actividades gratuitas, el festival mantiene su vocación accesible. “Queremos que todo el mundo pueda disfrutarlo”, insistieron desde la organización.

Las entradas se pueden adquirir este mismo lunes de forma presencial en Alcántara, y será a partir de este martes cuando estén disponibles de manera online para todo aquel que no quiera perderse el evento.

Durante esos días, como señaló Palomino, Alcántara se convierte en “la capital rural del teatro”, un lugar donde la cultura no solo se representa, sino que se vive intensamente en cada rincón. Una edición especial que no solo celebra 40 años de historia, sino que reafirma el papel del festival como motor cultural, social y económico de toda una comarca.