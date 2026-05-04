La Guardia Civil organiza una nueva batida para buscar a Rosalía Cáceres en Bohonal de Ibor

La Guardia Civil ha organizado una nueva batida intensiva de búsqueda para tratar de localizar algún indicio sobre el paradero de Rosalía Cáceres, desaparecida el 25 de mayo de 2020 en Bohonal de Ibor. El dispositivo se desarrollará el próximo 8 de mayo en el término municipal de esta localidad cacereña, casi seis años después de que se perdiera su rastro.

La búsqueda cuenta con la participación de distintas unidades de la Guardia Civil. Entre ellas están la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de Cáceres, patrullas de seguridad ciudadana de la zona, equipos Pegaso con drones procedentes de Cáceres y Badajoz, el Servicio Cinológico con perros especializados en la búsqueda de personas y el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim), según la nota difundida por la Guardia Civil.

Punto de encuentro para los voluntarios

Las labores se centran en el rastreo de varias zonas del entorno previamente delimitadas, con el objetivo de mejorar la eficacia del operativo. La Guardia Civil ha solicitado además la colaboración de voluntarios que quieran participar en la batida.

El punto de reunión se ha fijado en el kilómetro 3,300 de la carretera CC-411, que une Bohonal de Ibor con Mesas de Ibor, en el camino situado frente al paraje conocido como El Chorrero, a unos 50 o 100 metros del mismo, en una explanada de tierra habilitada.

Los participantes deben acudir el 8 de mayo a las 08.00 horas, momento en el que se organizarán los grupos y se asignarán los sectores antes del inicio de la búsqueda. La Guardia Civil recomienda a quienes participen que se encuentren en buena condición física y que lleven agua, alimento y equipamiento adecuado para una jornada prolongada en el campo.

Casi seis años sin respuestas

Rosalía Cáceres Gómez desapareció el 25 de mayo de 2020 en las inmediaciones de Bohonal de Ibor. Tenía 75 años y había salido a caminar cuando se perdió su pista.

Aquella mañana, Rosalía habló por teléfono con su hijo y con una prima desde caminos cercanos a la localidad, pero poco después dejó de responder al móvil. Durante estos años se han organizado varias búsquedas con la participación de la Guardia Civil y vecinos, incluidas batidas con la Unidad de Montaña y el equipo Pegaso, especializado en búsqueda y vigilancia con drones, sin resultados positivos.

En las últimas semanas, el caso ha vuelto a cobrar presencia pública. Vecinos de Bohonal de Ibor se concentraron en abril para reclamar avances en la investigación y pidieron que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil asumiera el caso. También la familia ha solicitado que la desaparición sea revisada por personal especializado de la UCO para intentar abrir nuevas vías de investigación.

La nueva batida llega, por tanto, en un momento de renovada movilización social y familiar en torno a una desaparición que sigue sin resolverse desde hace casi seis años.