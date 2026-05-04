Esta es la guía completa de Womad Cáceres 2026: horarios, conciertos y actividades

El casco histórico de Cáceres volverá a ser esta semana territorio Womad. La 33 edición del festival se celebrará del jueves 7 al domingo 10 de mayo con una propuesta que combinará música, palabra, cine, danza, talleres y actividades culturales pensadas para públicos muy distintos. En total, serán 21 conciertos con artistas y grupos de 14 nacionalidades y una amplia variedad de estilos, que tendrán como escenarios la plaza Mayor, la plaza de Santa María y la plaza de San Jorge.

Bajo el lema de este año, 'Con civismo, el Womad suena mejor', volverá a acompañar a una cita que, como es habitual, irá más allá de las actuaciones musicales con talleres para adultos y niños, proyecciones de cine, cuentacuentos, mercado global y un pasacalles de despedida, que se desarrollarán en distintos espacios de la ciudad.

Jueves 7 de mayo

La programación musical arrancará este jueves en la plaza Mayor con tres conciertos consecutivos. La banda extremeña de cumbia y punk A Garulla abrirá el cartel a las 19.45 horas. A continuación, a las 21.00 horas, será el turno del músico, compositor y productor brasileño Zé Ibarra, y la primera noche se cerrará a las 22.30 horas con 47Soul, formación vinculada a Palestina y Jordania.

Durante la jornada inaugural, además, comenzará el ciclo Mundo de Palabras. La sala Maltravieso ofrecerá 'Cuentos del Mundo' de 12.00 a 13.00 horas en el centro de mayores de la plaza Mayor, con una propuesta que plantea un recorrido por relatos de distintos lugares del planeta a través de historias del pasado, canciones, retahílas, adivinanzas y acertijos.

Fotogalería | Así ha sido la presentación del festival Womad de Cáceres / Carlos Gil

La Filmoteca de Extremadura abrirá la sección Womad de Cine con la proyección de 'Dj Ahmet', película de Macedonia de 2025, a las 20.30 horas. El filme narra la historia de un adolescente de una aldea yuruk que encuentra refugio en la música mientras lidia con las expectativas familiares y con su primer amor.

También se pondrá en marcha el Punto Violeta, instalado junto a la puerta principal del ayuntamiento, con horario de 17.00 a 21.00 horas durante jueves, viernes y sábado. En este espacio se desarrollará el jueves la lectura del manifiesto a las 17.00 horas, además de talleres sobre igualdad y prevención de la violencia sexual para público infantil y familiar entre las 17.30 y las 19.30 horas.

Viernes 8 de mayo

El viernes la música abrirá a mediodía en la plaza de Santa María, con dos propuestas vinculadas a la escena extremeña y a los sonidos de raíz. Djarabi, grupo con raíces en Senegal, Bélgica y Extremadura, actuará a las 14.00 horas, mientras que a las 16.00 horas será el turno de LK Funk, el sexteto cacereño que mezcla funk y rap.

La tarde y la noche concentrarán buena parte del programa en la plaza Mayor y en la plaza de San Jorge. Willy Wylazo actuará en la plaza Mayor a las 19.15 horas. La artista estadounidense Sorvina tomará el relevo en ese mismo escenario a partir de las 21.00 horas y, en paralelo, el dúo gallego Caamaño & Ameixeiras actuará en San Jorge a las 22.00 horas.

La recta final de la jornada tendrá tres conciertos más. Bareto, desde Perú, tocará en la plaza Mayor a las 23.00 horas. Raz & Afla, proyecto de Reino Unido y Ghana, actuará en San Jorge a las 00.00 horas, y la noche se cerrará en la plaza Mayor con Seun Kuti & Egypt 80, formación nigeriana liderada por el hijo del creador del afrobeat, a partir de la una de la mañana.

Acto de presentación del cartel del festival Womad, en el Gran Teatro de Cáceres. / Carlos Gil

La programación literaria continuará el viernes en el Palacio de Carvajal con otra sesión de 'Cuentos del Mundo', en la sala Maltravieso, de 19.30 a 20.30 horas. La propuesta contará con la actriz Amelia David y el acompañamiento musical de Mario Osuna. Por su parte, la Filmoteca de Extremadura se proyectará 'Flores para Antonio', documental español de 2025, a las 10.30 horas. La película sigue a Alba Flores en una búsqueda personal sobre la memoria de su padre, Antonio Flores.

Los talleres de adultos tendrán varias citas a lo largo de la jornada. 'Beat Goes On', de percusión corporal con Ollie Tunmer, se celebrará de 13.30 a 14.30 horas en el Instituto El Brocense y de 20.00 a 21.00 horas en la plaza de San Jorge. La asociación Mudarte impartirá además un taller de salsa de 18.15 a 19.15 horas en San Jorge, y en el Punto Violeta habrá talleres de percusión, música y ritmos étnicos de 11.00 a 13.00 horas para alumnado de primaria de los centros educativos de la ciudad. Los talleres infantiles se desarrollarán en el Museo Pedrilla con Purple Moon Arts and Bloom Arte. Habrá sesiones de 16.00 a 17.20 horas y de 18.00 a 19.30 horas, todas con inscripción previa.

Sábado 9 de mayo

El sábado arrancará musicalmente en la plaza de Santa María con tres actuaciones. Jorge Navarro, cantante y compositor de folk y rock local, actuará a partir de las 14.30 horas. El camerunés Dominique Atsama tocará a las 15.00 horas, mientras que la rapera extremeña Canchalera completará la programación de este escenario a las 16.30 horas.

La plaza Mayor acogerá después los conciertos de Diego Andújar, de 18.20 a 18.50 horas; Carolina La Chispa, de 19.20 a 20.00 horas; BIM, de 21.00 a 22.00 horas; Steam Down, de 23.00 a 00.00 horas; y Balkan Paradise Orchestra, desde la una de la mañana. La plaza de San Jorge tendrá también dos citas destacadas. Islandman, procedente de Turquía, actuará a las 22.00 horas. Después, Shanghai Restoration Project feat. Tebza Majavane, con integrantes de España, Estados Unidos y Sudáfrica, se subirá al escenario a las doce de la noche.

La sección Mundo de Palabras ofrecerá dos propuestas en el Palacio de Carvajal. Carmen Ibarlucea presentará 'Mamihlapinatapai' de 19.00 a 19.45 horas, un viaje narrativo por culturas ancestrales. Más tarde, David Eloy Rodríguez y Virginia Moreno ofrecerán 'Animales heridos', de 20.00 a 20.45 horas, un espectáculo poético y musical con acordeón y clarinete.

Los talleres de adultos continuarán con una nueva sesión de 'Beat Goes On', de 18.00 a 19.00 horas en San Jorge, y con un taller de amapiano impartido por Tebza Diphehlo, de 20.00 a 21.00 horas en el mismo escenario. Además, la programación del Punto Violeta incluirá la batucada por la igualdad, de 11.30 a 13.00 horas, con salida desde la calle San Pedro.

Gran ambiente en la plaza Mayor de Cáceres, durante la pasada edición del festival. / Jorge Valiente

Los talleres infantiles de Purple Moon Arts and Bloom Arte seguirán en el Museo Pedrilla con sesiones de 11.00 a 12.00 horas, de 12.30 a 13.30 horas, de 16.00 a 17.20 horas y de 18.00 a 19.30 horas.

Domingo 10 de mayo

El domingo estará marcado por las actividades familiares y de calle. En la plaza de San Jorge se celebrará la preparación de pasacalles y pintacaras a las 16.00 horas. Después, el pasacalles recorrerá la zona de 17.00 a 17.45 horas.

La jornada incluirá también talleres infantiles en el Museo Pedrilla. Ney Bambú impartirá un taller de Bollywood Dance de 12.00 a 13.00 horas, mientras que Purple Moon Arts and Bloom Arte desarrollará una nueva sesión de 11.00 a 12.00 horas.

Cultura y compromiso

El Mercado Global volverá a formar parte del paisaje de Womad y reunirá artesanía, instrumentos, vestimentas y gastronomía de distintos rincones del mundo en los espacios multiculturales de Santa María, San Mateo y Las Veletas. Además, el Foro de los Balbos acogerá de nuevo a las diferentes oenegés, completando una programación que busca reforzar el carácter abierto, participativo y diverso del festival.