El ingeniero industrial de Borriol que creó la gran eléctrica de Cáceres

En la avenida Virgen de Guadalupe, 31, se encuentra uno de los edificios más simbólicos de la ciudad, levantado en 489 metros cuadrados de parcela y construido en 1970. Se trata de un inmueble de 13 plantas con 37 viviendas y 36 garajes y trasteros. Es un lugar emblemático si se tiene en cuenta que Virgen de Guadalupe es considerada uno de los grandes proyectos urbanísticos de la ciudad de Cáceres, porque antes de ser avenida fue ronda de circunvalación por el flanco occidental de la ciudad entre las dos principales arterias interprovinciales, las carreteras N-630 (Salamanca-Cáceres-Mérida-Sevilla) y la N-521 (Trujillo-Cáceres-Valencia de Alcántara), de salidas a Portugal y Madrid, respectivamente. Así fue como se abrió una nueva ronda de circunvalación perimetral que, desde la carretera de Trujillo, continuando por la Avenida de las Delicias, Ronda de Hernán Cortés y Avenida Virgen de Guadalupe, comunicaba con la carretera de Salamanca.

Dado que su trazado es paralelo al eje del ensanche de Cánovas, la conexión con éste acelerará la urbanización de las actuales calles de San Pedro de Alcántara, Clemente Sánchez Ramos y Obispo Segura Sáez, como asi lo exponía en un artículo preciso publicado por este diario la licenciada en Geografia, Macarena García Manso. La avenida pasó de ser espacio urbano añadido (1935-1961) a su ordenación como espacio urbano planeado, por efecto del PGOU de 1961, cuyas primeras imágenes aéreas, (tras la del vuelo americano de 1956), sirven de punto de partida para el análisis del proceso urbanizador durante el último medio siglo. El inicio del proceso de ocupación parcelaria tuvo lugar en el primer tramo de la margen derecha, mediante la construcción de viviendas unifamiliares modestas, mientras que, por el lado opuesto de la acera de los impares, el proceso constructivo se realiza con tipología bloque de manzana cerrada y viviendas de protección oficial (VPO).

Fotogalería | El edificio Virgen de Guadalupe de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

El resto de la avenida "se mantendrá sin cambios hasta bien entrada la década de los setenta, momento en el que se puede constatar el importante ritmo de crecimiento producido en este período y que será el responsable de la casi total ocupación de la avenida. De esta manera, en la década de los noventa y primeros años del siglo XXI, la avenida Virgen de Guadalupe ya se encuentra totalmente edificada y urbanizada, experimentando muy pocos cambios en los últimos años y hasta el momento actual, salvo los consabidos procesos de renovación sustitutiva de piezas, como el edificio Zigurat y el Hotel Extremadura, ambos en el año 2004, cuenta García Manso.

La historia

Para conocer un poco más de la historia de Virgen de Guadalupe hay que echar mano de los textos de nuestra añorada Pilar Bacas, quien recuerda en sus escritos como en la planificación del ensanche de Cáceres de finales del XIX se trazó el Paseo de Cánovas en la última década del siglo, como eje principal que uniría la ciudad con la estación de ferrocarril, inaugurada en 1881. Años más tarde, se construyó una gran avenida, que se llamó Avenida de Mayo (hoy Virgen de la Montaña). Fue un avance considerable en las comunicaciones el trazado de esta vía.

Al otro lado del Paseo de Cánovas, y como prolongación de la de Mayo, se abrió una nueva avenida, que se designó como Avenida del Oeste (luego del General Primo de Rivera y en la actualidad Clara Campoamor). Menciona Bacas que el alcalde socialista Antonio Canales había proyectado prolongar la Avenida del Oeste hasta unos campos del extrarradio de la ciudad conocidos como La Madrila. El proyecto de esa gran vía, de dos avenidas consecutivas, que cruzaría la ciudad de este a oeste, culminada por sendos parques en ambos extremos (en El Rodeo y en La Madrila), se vería definitivamente trucado con la construcción del edificio del Banco de España en 1957.

La Avenida del Oeste enlazaría posteriormente con la actual Avenida Virgen de Guadalupe, cuyo trazado fue de vital importancia para mejorar las vías de comunicación de la ciudad. Con ello se consiguió unir la carretera de Trujillo con la de Salamanca (conocida entonces como carretera de Castilla). Era necesario comunicar entre sí, y con la estación de ferrocarril especialmente, las entradas y salidas a la ciudad, y la construcción de esta avenida supuso abrir el camino a su consecución.

La Avenida Virgen de Guadalupe fue designada como Pista del Oeste desde que se abrió oficialmente como vía pública en 1935. La construcción de esta pista fue uno de los proyectos más importantes de cuantos acometió Antonio Canales, en su línea por modernizar la ciudad, por su carácter de nuevo enlace en las vías de comunicación, por una parte, como ya hemos visto, y de descongestión del nuevo ensanche urbano por otra. Con esta nueva avenida se evitaba que el paso de ganado, y de todo tipo de vehículos que cruzaba la ciudad, se hiciera exclusivamente por el Paseo de Cánovas.

En general, la construcción del ensanche de Cáceres fue muy dificultosa, a causa de los grandes desniveles que había en el terreno, especialmente en la Pista del Oeste, ya que hubo que salvar una gran hondonada, que aún se puede observar a ambos lados de la vía. "Y, cuando los árboles pintaron de vida y de verde este paseo, el saber popular le puso un nombre: Paseo de las Acacias, por los árboles que crecían en sus márgenes. Y con ese nombre se siguió y se seguirá conociendo por muchos años". A partir de los años 60, recibió oficialmente el nombre de Avenida de la Virgen de Guadalupe.

Las empresas

El edificio objeto del artículo, el del número 31, alberga negocios de diversa índole, entre ellos, el de Ana Eugenia, técnico especialista en peluquería, un lugar donde los clientes pueden disfrutar de una amplia gama de servicios de peluquería, el despacho de abogados de Tapia Merino, el abogado Luis Carlos Matesanz y la academia de oposiciones Hélade, que lleva más de 20 años dedicada a la formación de personas que desean opositar para acceder a los cuerpos que prestan sus servicios para la Administración de Justicia.

Ofrece a los opositores la mejor preparación, proporcionándoles un temario exclusivo, elaborado por profesionales del derecho con mucha experiencia, así como tests elaborados por el propio centro así como una preparación integral, que comprende tanto la formación teórica del opositor, como la preparación de los supuestos prácticos. Para la preparación de la prueba de informática, que deben superar los aspirantes al cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, la academia tiene acuerdos de colaboración con otros centros que están especializados en esta formación.

A ella se suma Autoescuela Ibiza y la sede grupo Pitarch Empresarial, un grupo que se dedicaa al sector energético y de las telecomunicaciones, con un abanico amplio de actividades que incluye distribución, comercialización, generación, innovación y tecnología. Trabajamos al servicio de los extremeños y nuestro arraigo al territorio viene avalado por más de 80 años de trayectoria empresarial en Extremadura. Distribuyen energía eléctrica a más de 65.000 hogares y llegamos a 75 municipios de la provincia de Cáceres. Sus esfuerzos se centran en dar un servicio de calidad al cliente final.

Transición energética

Son delegados de CHC Energía, la sexta empresa comercializadora a nivel nacional por número de clientes. Ofrecen servicios adaptados a las necesidades de cada consumidor. Una de sus actividades principales es la generación de energía eléctrica a través de aprovechamientos hidráulicos y plantas fotovoltaicas. Prestan un servicio de telecomunicaciones a través de una de nuestras empresas filiales, Oeste Digital, apostando por una tecnología sólida y orientada al futuro. Apuestan por la transición energética invirtiendo en instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo y desarrollando una red de puntos de recarga para el vehículo eléctrico.

El origen del grupo empresarial data del año 1938, fecha en la que don Eduardo Pitarch Renau (1907 -2003), ingeniero industrial, natural de Borriol (Castellón), inició su actividad en Casar de Cáceres, interesándose por los molinos que tenían fábricas de harina durante el día y producían electricidad de noche. En aquella época, pocos eran los pueblos que tenían energía eléctrica.

En los años treinta los pocos pueblos que tenían energía eléctrica contaban con pequeñas centrales ubicadas en sus cercanías, que, en la mayoría de los casos. Eran obsoletas y con un mantenimiento muy costoso. En 1940 ya contaba con 446 abonados, comenzando una ampliación por Garrovillas, Brozas, Alcántara y así hasta alcanzar casi el centenar de pueblos. En las décadas de los cuarenta y cincuenta, la actividad de la empresa se centró en conectar entre sí los pueblos con líneas de media tensión y a su vez hacer lo propio entre éstas y las centrales de generación. Los sesenta y setenta fueron clave para dirigir el esfuerzo inversor a la adaptación de las instalaciones de distribución a tensiones superiores. En los setenta y principios de los ochenta comenzamos a construir subestaciones y centros de reparto con el objeto de mejorar la calidad del servicio y minorar las pérdidas en la red. Así, la primera subestación construida fue la de Coria en el año 1970. En esta época se instalaron las principales líneas de distribución que actualmente siguen operativas. En la década de los noventa se construyeron gran parte de las subestaciones y se aumentaron el número de centros de transformación en algunos municipios motivado por la aparición de la calefacción eléctrica a través de acumuladores estáticos.

A comienzos del siglo XXI, coincidiendo con la expansión del mercado inmobiliario, se ampliaron las redes de distribución y centros de transformación para alimentar nuevas urbanizaciones y bloques de viviendas en las principales localidades de nuestra distribución. En esa época. el grupo empresarial consiguió la distribución de energía en una de las zonas residenciales más importantes de Cáceres capital (Cáceres-Mejostilla-Residencial Universidad) que actualmente cuenta con unos 10.000 habitantes.

En los tiempos actuales la empresa ha logrado un posicionamiento estable que le permite seguir invirtiendo con el objeto de mejorar nuestras redes a través de la instalación de nuevos interruptores telemandados, el geoposicionamiento de todas las instalaciones de distribución incluidas las líneas de alta, media y baja tensión, la implantación efectiva de la telegestión y la adecuación de herramientas informáticas indispensables para adaptarnos al entorno actual. Además, ha lanzado líneas de negocio relacionadas con las telecomunicaciones y la innovación en materia energética.

La gasolinera, Fulgen y Amazonia

El edificio pasa de Virgen de Guadaliupe a Gil Cordero, donde está el Bar Fulgen Tradición, que regenta Fulgencio Alías, un tipo indudablemente magnífico, amigo de sus amigos, entrañable, discreto y buen conversador que merecería un monumento del gremio de la hostelería. Su padre, Fulgencio Alías Mohedas, procedía de Monroy, localidad desde la que vino a Cáceres, donde abrió el Bar Las Palmeras, en la plaza de la Audiencia, justo al lado de donde estuvo la primera fábrica de las célebres Patatas El Gallo, cien por cien cacereñas, que luego se trasladaron a Antonio Silva y de ahí a Las Capellanías.

Fulgencio padre también trabajó en el Bar La Parra, que estaba en la calle General Ezponda, y en 1968 abrió el Bar España en la avenida de España 26, cerca de la Cruz de los Caído. En los 80 abrió el España Dos en la calle Gil Cordero y hasta hoy. El Fulgen es uno de los mejores sitios de la ciudad. Ideal para desayunar, unas tapas a cualquier hora e incluso una comida o cena informal. Dispone de terrada climatizada y zona wifi totamente gratis. Excelente relacion calidad precio y muy buen servicio.

Al lado, Amazonia, un salón de belleza y de peluquería, barbería estética y spa, y la gasolinera del centro de Cáceres: la Mirat o Mirat Combustibles SLU, que nace como empresa del Grupo Mirat en el año 2006, aunque sus raíces vienen del año 1947, año de construcción de nuestra primera Estación de Servicio en la Calle de Gil Cordero.