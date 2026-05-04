La Junta de Extremadura comprará la Casa Grande de Cáceres para el Museo Helga de Alvear

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura (UEx) ha autorizado la venta a la Junta de Extremadura de la Casa Grande de Cáceres y del patio anejo, los inmuebles en los que actualmente se ubica el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear. La operación se ha aprobado por un importe de 2.490.637,27 euros, según ha informado la institución académica tras la sesión extraordinaria celebrada el pasado jueves 30 de abril.

El acuerdo recoge la "desafectación del dominio público, reversión de cesiones de uso previas y enajenación del edificio conocido como Casa Grande", un trámite que constituye el paso previo necesario para que la administración autonómica pueda adquirir tanto el inmueble principal como el patio anejo.

Reversión de las cesiones

La desafectación del dominio público implica la resolución por mutuo acuerdo de las cesiones gratuitas que la UEx mantenía a favor de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En concreto, afecta a la cesión del edificio de la Casa Grande, establecida por un periodo de 50 años, y a la del patio anejo, fijada por 75 años.

Una vez completado este trámite, la Junta de Extremadura podrá proceder a la compra de los inmuebles, que son propiedad de la Universidad de Extremadura. En ellos se encuentra el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, gestionado por la Fundación Helga de Alvear.

La fundación, de cuyo patronato forma parte la UEx, pertenece al sector público autonómico y está sostenida fundamentalmente con fondos públicos. En su patronato están representadas las instituciones fundadoras, entre ellas la Junta de Extremadura (que realiza la principal aportación económica), la Diputación Provincial de Cáceres, el Ayuntamiento de Cáceres y la Universidad de Extremadura, junto con miembros de la familia Helga de Alvear o personas designadas por ella.

Historia

La Casa Grande atesora una larga historia antes de ser adquirida por la Universidad de Extremadura y de la inauguración del Centro de Artes Visuales en 2010. El edificio fue construido entre 1905 y 1910 por el arquitecto leonés Francisco de la Pezuela, quien obtuvo por este proyecto la Tercera Medalla de Arquitectura en la Exposición Nacional de Bellas Artes en 1908. El edificio es ecléctivo, con mezcla de elementos históricos medievales, neoárabes, renacentistas o regionalistas. También destacan las autoras los elementos modernistas en la decoración del vestíbulo y de las habitaciones, como las vidrieras de la fachada. Las puertas, ya destruidas en su mayoría, fueron obra de J.E. Maumejean. La Casa Grande tenía también una capilla, aunque de estilo gótico.

Además, quien encargó la construcción de este edificio fue Eduardo Gutiérrez, perteneciente a la alta burguesía cacereña y dueño de un importante patrimonio de fincas rústicas en los términos de Salorino y Cáceres, cuya ascendencia familiar procedía de Santander. Este hecho resulta de vital importancia en la Casa Grande, pues Gutiérrez, orgulloso de su tierra patria, se identificaba plenamente con la corriente regionalista montañesa, por lo que el inmueble presenta una mezcla de casona montañesa pero con contaminación árabe de los alfices.

Sin embargo, la vivienda original fue objeto de numerosos cambios a lo largo de su historia. Los más significativos tuvieron lugar en 1952, cuando las ventanas abalaustradas del piso inferior del patio se transformaron en vanos de entrada con escaleras y la capilla pasó de la planta principal al piso bajo, y en 1977, cuando se destruyó la galería superior de hierro y cristal de la fachada posterior.

Otros acuerdos

En la misma sesión, el Consejo de Gobierno de la UEx ha aprobado la designación del responsable del sistema interno de información, en el marco del Plan Antifraude, así como los límites de admisión de estudiantes en grados, másteres y programas de doctorado para el curso 2026/2027.