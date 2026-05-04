El mapa de los puentes de Cáceres: así sacan 20.000 coches del centro de la ciudad

Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad, se encuentra en un momento crucial de su expansión. En el marco de las infraestructuras modernas, los puentes de la ciudad han dejado de ser meras estructuras de paso para convertirse en los nodos estratégicos que dictan el ritmo del crecimiento urbano y la cohesión social.

El desarrollo de Cáceres no se entiende sin su orografía y la necesidad de superar barreras físicas para conectar los barrios periféricos con el centro histórico y comercial. Los puentes actúan como catalizadores de movilidad, reduciendo tiempos de desplazamiento y facilitando una logística más eficiente.

La implementación de nuevos viaductos y la mejora de los existentes han permitido desviar el tráfico pesado fuera del casco antiguo. Esto no solo protege el patrimonio monumental de las vibraciones y la contaminación, sino que también permite que la ciudad respire, fomentando la peatonalización de las zonas centrales.

Puentes como los que cruzan la Ronda Este o la futura conexión con áreas de expansión (como el entorno de la Universidad y el Hospital Universitario) son fundamentales. Sin estas infraestructuras, el crecimiento hacia el este y el sur quedaría aislado, creando «ciudades dormitorio» desconectadas de los servicios principales.

Más allá de la funcionalidad, el diseño de puentes en Cáceres está empezando a adoptar una identidad propia que combina la tradición granítica con la ingeniería moderna.

Sostenibilidad e impacto

Los nuevos proyectos incorporan carriles bici y pasarelas peatonales integradas, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y promoviendo un estilo de vida más saludable para los cacereños. En cuanto al impacto económico, se trata de una red de puentes robusta mejora el acceso a los polígonos industriales y áreas comerciales, atrayendo inversión y facilitando el transporte de mercancías en el eje de la Autovía de la Plata (A-66).

El reto para los próximos años reside en el mantenimiento y la modernización. La integración de sensores inteligentes para monitorizar la salud estructural y la mejora de la iluminación eficiente son pasos necesarios para que Cáceres siga siendo un modelo de desarrollo urbano equilibrado.

Un puente en Cáceres no es solo cemento y acero; es el hilo que cose nuestra historia medieval con la ambición de una ciudad inteligente y conectada. En el ámbito urbano, unifican barrios y permiten una expansión ordenada.

Desde el punto de vista patrimonial protegen el casco histórico al desviar el tráfico rodado. En lo económico, facilitan el acceso a nodos logísticos y sanitarios. Y en lo social, promueven la movilidad activa (peatonal y ciclista).

En definitiva, los puentes de Cáceres son las venas de una ciudad que sabe que para avanzar hacia el futuro, primero debe asegurar que todos sus caminos estén bien conectados.

Para entender la fisonomía de Cáceres, hay que diferenciar entre los puentes históricos que salvan la Ribera del Marco (el origen de la ciudad) y las grandes obras de ingeniería moderna que permiten la circulación por las autovías y rondas de circunvalación.

La pasarela de la Hispanidad se construyó en 2011, de diseño moderno y ligero

Entre los más significativos están los puentes históricos (herencia romana y medieval). Estos puentes son de dimensiones reducidas pero de un valor patrimonial incalculable. Se asientan sobre la Ribera del Marco, el arroyo que rodea la ciudad antigua. Destaca el puente de Fuente de Rocha, de origen romano (siglo I d.C.), con reconstrucciones posteriores.

Es un puente pequeño, de un solo ojo, construido principalmente con sillares de granito. Era clave en la Vía de la Plata. Históricamente, era la entrada de agua y viajeros que venían desde el sur.

El Puente de San Francisco, del siglo XVI, es una estructura de piedra que daba acceso al Convento de San Francisco (actual Complejo Cultural). Fue fundamental para el desarrollo religioso y social extramuros de la ciudad.

Puentes de la era industrial

Con la llegada del tren a finales del siglo XIX, Cáceres necesitó estructuras más robustas para conectar con el resto de España. Está el puente de la línea Madrid-Lisboa, de 1881. Es un coloso de ingeniería de hierro característica de la época. Marcó el inicio del desarrollo económico moderno de la ciudad, permitiendo la exportación de minerales y productos agrícolas.

Infraestructuras modernas

Son los puentes de «gran formato» que permiten que la ciudad no colapse por el tráfico actual. Entre ellos está el Viaducto de la Ronda Este, inaugurado progresivamente entre 2005 y 2010. Está conformado por grandes estructuras de hormigón armado y vigas de acero. Elevan la carretera sobre vaguadas para evitar pendientes excesivas. Es la arteria principal que conecta el barrio de Mejostilla con el nuevo Hospital Universitario y la salida hacia Madrid, evitando que miles de coches crucen el centro. Solo este puente absorbe más de 15.000 vehículos al día.

Luego está el puente de la Autovía A-66 (Vía de la Plata), de finales de los años 90 y principios de los 2000. Se conforma por grandes vanos y diseño funcional de alta resistencia. Es vtal para el transporte de mercancías a nivel nacional. Sitúa a Cáceres como un nodo logístico entre el norte y el sur de la península.

La Pasarela de la Hispanidad se construyó en 2011. Se trata de un pasarela peatonal de diseño moderno y ligero, con una estructura metálica singular. Conecta barrios que estaban divididos por la antigua travesía de la N-630, priorizando la seguridad del peatón frente al coche.

Aunque Cáceres no tiene un gran río como el Tajo (que está a unos kilómetros en Alcántara), su gestión de los pequeños puentes sobre la Ribera del Marco es lo que permitió que la ciudad fuera declarada Patrimonio de la Humanidad, al conservar intacto el entorno que servía de sustento a la villa medieval.