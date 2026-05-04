La marca de moda Silbon aterriza en el centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres

Cuando una empresa que está instalada en el centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres abandona su local, este apenas dura unos días sin ocupación. Hace apenas unas semanas se despidió de la ciudad la tienda de ropa para hombre Celopman, y ya está preparando su aterrizaje en el establecimiento que ha dejado vacío la firma de moda Silbon.

Silbon es una marca española que inició su andadura en Córdoba en el año 2009 "teniendo al hombre como protagonista para convertirse en una firma en plena expansión nacional e internacional, creando un producto exclusivo, de alta calidad, a un precio competitivo y un cuidado trato al cliente".

Otras colecciones

Años más tarde, se lanzó la colección de Kids en 2018 y se creó Silbon Woman (dirigido a mujeres) en 2021, que "valoran la calidad, el estilo y la personalidad por encima de todo y para las que la moda es arte y cultura. Silbon Woman tiene actualmente tiendas propias y comparte espacio con las otras colecciones en algunos puntos de venta".

Hoy en día, Silbon cuenta con más de 150 puntos de venta. A nivel nacional, dentro de su red de tiendas actual, cuenta con establecimientos 'monomarca', 'full prices' y 'tiendas outlets' en las principales calles de los centros neuráligcos de las ciudades de Madrid, Sevilla, Oviedo, Valladolid, Zaragoza o Barcelona, además de presencia en centros comerciales de 'El Corte Inglés'.

En el local de Celopman

Silbon va a ocupar el establecimiento que dejó libre Celopman hace apenas unas semanas tras varios años de actividad. Se trata del local ubicado en la primera galería al acceder por la puerta principal, entre el Zara de hombre y Pull&Bear. La llegada de la marca es visible para todos los clientes que recorren estos días el centro comercial porque han colocado el nombre de la marca en las gigantes cristaleras y anuncian su 'próxima apertura'.

El cierre de Celopman y la llegada de Silban se suma a los movimientos habituales que experimentan los grandes espacios comerciales, donde las marcas adaptan su presencia física a sus estrategias de venta, a la evolución del consumo y al comportamiento de los clientes.