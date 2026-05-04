Isabel Gemio se rinde a Cáceres y a Atrio: "Aquí la vida sabe mejor"

Isabel Gemio ha vuelto a presumir de Extremadura. La reconocida periodista y comunicadora, natural de Alburquerque, ha visitado este pasado fin de semana Cáceres coincidiendo con el puente del 1 de mayo y ha querido compartir su escapada con sus seguidores a través de un reel publicado en redes sociales.

No es la primera vez que Gemio se rinde a los encantos de la capital cacereña, pero en esta ocasión lo ha hecho con un mensaje muy especial: "Cáceres siempre es más: para pasear, para sorprenderte, para enamorarte, para comer. En @atriorest la vida sabe mejor", ha escrito.

En las imágenes difundidas se la puede ver disfrutando como una turista más de algunos de los rincones más emblemáticos de la ciudad, como el Arco de la Estrella, los adarves o la plaza de San Jorge. Ataviada con un conjunto azul marino de sport, calzado cómodo y gafas de sol, Gemio recorre la parte antigua y deja constancia de su vínculo con una tierra a la que siempre vuelve.

Tres Estrellas Michelin

La visita tuvo también una parada gastronómica destacada en el restaurante Atrio, donde la periodista mostró algunos de los platos del menú tres estrellas Michelin que degustó durante su estancia en el templo culinario de Jose Polo y Toño Pérez. Una experiencia que resumió con una frase que ha servido de declaración de amor a la ciudad y a Atrio: "La vida sabe mejor".

Actualmente, Isabel Gemio dirige y presenta el magacín nocturno ‘El último tren’ en Radio Nacional de España, un espacio que se emite de lunes a jueves, de 23.30 a 02.00 horas, y que apuesta por las historias, la cultura, la conversación y la participación de los oyentes.

La periodista está invitada este martes al espacio 'Al cielo con ella', el programa presentado por Henar Álvarez, donde compartirá sofá con Pablo Alborán y la cómica argentina CeciHace. La comunicadora extremeña, una de las presentadoras más queridas de la radio y la televisión en España, repasará su trayectoria y hablará de su actual proyecto en RNE.

La periodista extremeña Isabel Gemio / Bernardo Paz

Fundación Isabel Gemio

Gemio llega a esta cita televisiva tras celebrar hace poco más de un mes el 18º aniversario de la Fundación Isabel Gemio, dedicada a la investigación de enfermedades raras y neuromusculares. La periodista reunió en el Círculo de Bellas Artes de Madrid a cerca de 370 asistentes, entre amigos, artistas, investigadores y rostros conocidos, en una velada marcada por la solidaridad, la emoción y la esperanza. En ese contexto, la extremeña realizó una dura confesión sobre la salud de su hijo Gustavo: "Mi hijo Gustavo ya no puede ni cenar. Necesita muchas horas de oxígeno"..