PP y Vox llegan a un acuerdo y aprobarán el presupuesto más alto de la historia de Cáceres: habrá bajada de impuestos y un pabellón de ferias

El Gobierno local de Cáceres y el Grupo Municipal de Vox han cerrado un acuerdo para sacar adelante el presupuesto del ayuntamiento para 2026, unas cuentas que superan los 90 millones de euros y que, según ha destacado el alcalde, Rafa Mateos, serán "los presupuestos más altos de la historia de la ciudad". El regidor ha señalado en una comparecencia ante los medios junto al concejal de Economía, Ángel Orgaz, y el portavoz de Vox, Eduardo Gutiérrez, que será trasladado al resto de grupos municipales en las próximas horas para iniciar su tramitación.

El acuerdo permitirá al Ejecutivo local aprobar sus terceros presupuestos consecutivos desde el inicio del mandato de Mateos. El primero fue con Vox, el segundo con el PSOE y ahora regresa el pacto con Vox. La previsión del Gobierno municipal es convocar esta misma semana la Comisión de Economía y Hacienda y llevar las cuentas al pleno extraordinario a finales de la próxima semana o comienzos de la siguiente, siempre que se cumplan los plazos administrativos.

"Por lo tanto, la ciudad de Cáceres contará con presupuestos en las próximas semanas", ha afirmado el alcalde, que ha agradecido el trabajo desarrollado por Orgaz y por los ediles de Vox durante los últimos meses para alcanzar un pacto que, según ha defendido, permitirá "seguir creciendo y construyendo esa ciudad que deseamos".

Inversiones

El alcalde ha explicado que el presupuesto tendrá "puesto su foco en los barrios" y ha citado algunas de las actuaciones previstas. Entre ellas figuran la búsqueda de un local para los vecinos de El Junquillo, el impulso al Parque de los Olmos en Cáceres el Viejo y la redacción del proyecto de un pabellón de ferias y congresos para la ciudad.

Las cuentas también incorporan la redacción de un proyecto para dar un uso definitivo a la Dehesa de los Caballos. Mateos ha señalado que se trata de actuaciones que aparecerán "con nombre y apellido" en el presupuesto y que responden a reivindicaciones vecinales y a necesidades estratégicas de la ciudad.

El portavoz de Vox, Eduardo Gutiérrez, ha valorado el acuerdo como fruto del "esfuerzo" de ambas formaciones y ha defendido que su grupo ha trabajado "para aportar, no para bloquear". Según ha indicado, el pacto incluye medidas de apoyo a las familias, a los mayores y a los barrios, así como mejoras en iluminación, acerado y accesibilidad en distintas zonas de la ciudad.

Gutiérrez ha destacado también la aportación de un millón de euros para mejorar el polígono industrial de Las Capellanías, al que se ha referido como "el motor económico de Cáceres". Además, ha subrayado la inclusión del proyecto del pabellón de ferias y congresos, una infraestructura que Vox considera necesaria no solo para la capital, sino también para el conjunto de la provincia.

Nuevo pabellón de ferias

Sobre el futuro pabellón de ferias, Mateos ha explicado que el ayuntamiento no retomará "sin más" el antiguo proyecto diseñado hace más de una década, sino que se redactará uno nuevo adaptado a las necesidades actuales. "Cáceres tiene que mirar en grande y tiene que mirar al futuro", ha afirmado.

El alcalde ha defendido que la ciudad necesita un recinto "multiuso", capaz de acoger ferias, congresos, grandes eventos deportivos y otras actividades. En cuanto a la ubicación, ha señalado que el Plan General reserva suelo en la zona del ferial, por lo que el Gobierno municipal no se ha planteado por ahora una alternativa.

Mateos ha vinculado estas inversiones a la situación económica del ayuntamiento, que, según ha afirmado, se encuentra saneado y con deuda cero. El regidor ha asegurado que esa posición permite plantear proyectos de envergadura como el pabellón de ferias, la rehabilitación de la Dehesa de los Caballos o el centro deportivo previsto en la zona de Casa Plata y Cáceres el Viejo.

Rebaja fiscal para 2027

El acuerdo entre PP y Vox también abre la puerta a una nueva rebaja fiscal. Gutiérrez ha anunciado que ambas formaciones empezarán a trabajar en las próximas semanas para modificar algunos artículos del IBI y del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM).

Mateos ha confirmado que el Gobierno municipal está preparando una nueva rebaja fiscal en esta legislatura, que afectaría de nuevo al IBI y también al impuesto de circulación para el año 2027. El alcalde ha defendido que el ayuntamiento ha demostrado que "con una buena gestión y bajando impuestos se recauda más y los presupuestos crecen".

El portavoz de Vox ha señalado que su grupo planteará mecanismos de control para garantizar que las medidas pactadas se ejecuten durante 2026 y "no queden sobre el papel". Algunas propuestas, ha añadido, podrán abordarse más adelante con cargo a los remanentes de tesorería.