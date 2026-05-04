Raphael, Rosario, Taburete... Cáceres se prepara para un final de verano repleto de conciertos: precios, fechas y todos los detalles

Cáceres va a disfrutar de un otoño y final de verano espectacular, repleto de conciertos y actividades culturales muy atractivas para todos los públicos. El ayuntamiento ha organizado un gran festival para conmemorar el 40 aniversario de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y, además, se han programado otros recitales por parte de promotoras privadas que refuerzan la programación cacereña y su posición de cara a lograr la Capitalidad Cultural Europea en el año 2031.

El Monumental Cáceres Festival ha programado hasta cinco conciertos: Raphael, Pablo López, Vanesa Martín, Rosario y el evento La Flamenca. Además, se van a promover recitales de Taburete (que ya estuvo en la ciudad en la Feria de San Fernando del año 2024) y Galván Real.

El ciclo se plantea como una de las grandes apuestas culturales del calendario anual y como un proyecto de gran formato para el cierre de verano. El consistorio lo vincula a su estrategia de proyección exterior y refuerzo turístico, en un contexto en el que la cultura se sitúa como eje de posicionamiento urbano.

Otra de las cuestiones importantes es que se van a utilizar distintos escenarios: desde la plaza de toros (se confirma su recuperación del recinto para conciertos tras el multitudinario concierto de Rozalén), como la plaza Mayor, el pabellón Multiusos o el Recinto Hípico.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, subrayó durante la presentación del cartel que el festival se enmarca en una apuesta por la cultura de calidad. Señaló que este tipo de iniciativas permiten arrancar el curso cultural 2026-2027 con una programación de primer nivel. Además, vinculó el proyecto a la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031, destacando su valor estratégico. Según el consistorio, el objetivo es consolidar la ciudad como referente musical y cultural en el ámbito nacional.

Raphael, un arranque inmejorable en la plaza de toros

El festival va a comenzar el viernes 4 de septiembre con la actuación de Raphael. Lo hará en el marco de su tour 2026 ‘Raphaelísimo’ y los precios ya se han hecho públicos. Va a costar 40 euros desde la grada y 45 desde la pista (hay que añadirle 4,90 euros de gasto de gestión por entrada). La cita se presenta como «un viaje emocional guiado por la voz legendaria y la inigualable capacidad interpretativa del artista, cuya autenticidad continúa cautivando a todos los públicos». El recital dará comienzo a las 21.30 horas.

Galería | Final de verano de conciertos en Cáceres / E. P.

Taburete regresa al Ferial dos años después de llenarlo

Taburete regresa al Recinto Ferial dos años y unos meses después de llenarlo (en la Feria de San Fernando 2024). Será el próximo 16 de octubre dentro del tour ‘El perro que fuma’. La banda madrileña llegará de nuevo a la capital cacereña en un momento de gran tirón para su repertorio, con especial protagonismo para ‘Vino y cemento’, uno de sus temas más recientes y coreados. Se han puesto a la venta las primeras 300 entradas, que van a contar con una rebaja en el precio y apenas van a valer 25 euros. El coste del resto se desconoce aún.

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La Flamenca, una propuesta distinta para los jóvenes

El 17 de septiembre será el turno de La Flamenca, también en la plaza de toros. Se trata de una propuesta que fusiona flamenco contemporáneo con los sonidos actuales y sesiones de dj en directo. El espectáculo está orientado a públicos diversos, con especial atención a nuevas generaciones. La actuación busca tender puentes entre tradición y formatos musicales más actuales. Comenzará a partir de las 18.00 horas y las entradas ya se pueden comprar a través de internet por 17 euros. La apertura de puertas será una hora antes.

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Pablo López, el 18 de septiembre: entre 35 y 40 euros por entrada

El aclamado artista Pablo López sorprendió a sus fans con el anuncio de su nueva gira, un espectáculo que promete dejar huella en todos los escenarios. Y así lo va a hacer en la plaza de toros el día 18 de septiembre. Con un repertorio que incluye sus grandes éxitos y las nuevas obras de su esperado álbum, se embarca en un tour por los principales recintos del país con una cuidadosa puesta en escena. La entrada en la pista costará 35 euros por entrada y en la grada, 40. Los gastos de gestión son 4 euros y arrancará a las 21.30 horas.

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El último sábado de verano, con Vanesa Martín en Cáceres

Vanesa Martín regresa a los escenarios con más fuerza que nunca, con su inconfundible sensibilidad y letras que tocan el alma. La artista también estará presente en la plaza de toros para presentar su nuevo trabajo discográfico. La gira va a recurrir las principales ciudades del país y la entrada costará entre 35 y 40 euros, con un coste de gestión de cuatro euros por entrada. La cita es la última que se va a celebrar en la plaza de toros de Cáceres, dará comienzo a las 21.30 horas y servirá para despedir el verano en la ciudad.

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El cierre del festival, con Rosario Flores en la plaza Mayor

El cierre llegará el sábado, 26 de septiembre, con Rosario Flores, que actuará en la plaza Mayor con un concierto gratuito y abierto al público. La artista repasará algunos de los temas más reconocidos de su carrera en un formato especialmente diseñado para el centro histórico. Esta última jornada trasladará la música al corazón de la ciudad, reforzando el carácter urbano del festival. La propuesta busca implicar también al público general en el cierre del ciclo. Sin duda, una de las citas más esperadas de este nuevo festival.

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El décimo aniversario de Galván Real, en el pabellón Multiusos

Desde su debut profesional hace diez años, Galván Real ha conseguido llegar a millones de personas en todo el mundo, cantándole al romanticismo más puro con su peculiar voz rasgada. El próximo 12 de septiembre llegará al pabellón Multiusos de Cáceres para hacer disfrutar a toda la ciudad de su música. El recital dará comienzo a partir de las 22.00 horas y las entradas llevan unos días ya a la venta. Cuestan entre 33 y 63 euros, dependiendo de la zona en la que se ubique el espectador: pista general, grada o ‘front stage’.