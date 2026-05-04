Del 7 al 10 de mayo
Viaje sonoro en pleno casco histórico: La electrónica global vuelve a retumbar en San Jorge con Womad Cáceres
Shanghai Restoration Project y Tebza Majaivane actuarán fusionando jazz, electrónica y ritmos tribales
Raz & Afla ofrecerán una propuesta que navega entre la tradición africana y la electrónica contemporánea
Como ya es tradición, la electrónica volverá a retumbar entre los muros centenarios de San Jorge por el Womad. Al filo de la medianoche, el festival de las músicas del mundo transforma este reducto patrimonial en el escenario perfecto para abrazar la fusión electrónica, en un marco sin parangón y en comunión con un público entregado que se acerca a esta mini rave (casi) improvisada cada año, con el telón de fondo del pasado medieval cacereño.
El año pasado ya dejó huella. El cierre de Ácido Pantera convirtió la plaza en un hervidero humano: aforo completo, accesos cortados y asistentes escuchando desde la contigua plaza de Santa María ante la imposibilidad de entrar. Su propuesta de electrónica tropical, esa “convergencia electrónica colombiana” que reivindican, desbordó energía y confirmó el tirón de este formato nocturno.
Un día antes, el dúo Rust (Líbano, Siria, República Checa) también hizo vibrar al público ‘womero’ con su fusión de tradición árabe y electrónica contemporánea, en un viaje sonoro cargado de poesía y ritmo.
Sonidos electrónicos para 2026
Este 2026, el listón no baja. La plaza de San Jorge volverá a convertirse en un espacio de conexión global con propuestas que llevan la electrónica de raíz a otro nivel. Shanghai Restoration Project propone un viaje entre Oriente y Occidente, reinterpretando la Shanghái de los años 30 desde una mirada contemporánea. Su directo mezcla jazz vintage, electrónica y música tradicional china, dando forma a un universo elegante, envolvente y cinematográfico.
A su lado estará Tebza, el proyecto en solitario de Tebza Majaivane, que aportará una capa más orgánica y rítmica a la noche. Su sonido, profundamente conectado con las raíces africanas, despliega una energía hipnótica y tribal que transforma el espacio en una auténtica experiencia sensorial colectiva. Serán los encargados de cerrar los conciertos en San Jorge el 9 de mayo a medianoche.
Un día antes, el 8 de mayo, a la misma hora, será el turno de Raz & Afla. Desde el cruce cultural entre Reino Unido y Ghana, construyen una propuesta donde lo orgánico y lo digital se entrelazan con naturalidad. Su música, cargada de identidad, navega entre la tradición africana y la electrónica contemporánea, generando paisajes sonoros envolventes que invitan tanto a la escucha como al baile.
Así, San Jorge volverá a ser mucho más que un escenario: un punto de encuentro entre culturas, épocas y sonidos, donde la historia de Cáceres late al ritmo de la electrónica global.
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