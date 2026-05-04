Womad dispara la ocupación de apartamentos turísticos en Cáceres: "Estamos casi al 100%"

Después de Extremúsika, Womad vuelve a activar el pulso turístico de Cáceres en uno de los tramos más intensos del calendario local. La ciudad encara la 33ª edición del festival con previsiones muy favorables para el alojamiento, especialmente en los apartamentos turísticos, que esperan rozar el lleno durante las jornadas centrales de la cita. La lectura es distinta en el sector hotelero: no son el principal destino del público ‘womero’, aunque sí se benefician del ambiente que generan unos días de mayor actividad y demanda de habitaciones.

El presidente de Aptuex, Javier Gutiérrez, asegura que la previsión es "óptima" y enmarca estos datos en el buen momento que atraviesa Cáceres durante la primavera. "Estamos prácticamente al 100%", señala. El festival ha reducido ya al mínimo la disponibilidad en este tipo de alojamientos, que vuelven a ser una de las opciones preferidas por quienes viajan en grupo o buscan una fórmula algo más flexible para compartir estancia.

La presión se nota sobre todo en las noches centrales del evento. El viernes y el sábado concentran la mayor parte de las pernoctaciones y se acercan prácticamente al completo, mientras que el jueves también presenta cifras elevadas para tratarse de la primera jornada. Ese comportamiento confirma la capacidad de Womad para adelantar la llegada de visitantes y extender la ocupación más allá del fin de semana.

Aun así, Gutierrez insiste en que esta fotografía no debe confundirse con la realidad de cualquier fin de semana ordinario. "Cuando vienen eventos así hay muy pocas plazas disponibles, pero en un fin de semana normal no sucede lo mismo", explica. Por ello, defiende la importancia de mantener una programación estable a lo largo de todo el año.

Reservas con antelación

Otro rasgo destacado, según explica Gutiérrez, es la anticipación con la que se han cerrado muchas reservas. Buena parte del público comenzó a organizar el viaje entre noviembre y diciembre, con varios meses de margen y sin esperar a los días previos a la celebración.

La mayoría suele viajar en grupo y busca repartir gastos sin renunciar a pasar varias jornadas en la capital cacereña. "Hay mucha gente que no tiene capacidad económica para alojarse en un hotel y busca alternativas. Se alojan cuatro o seis personas en un apartamento y así también pueden disfrutar del festival", expone.

Ese perfil encaja especialmente bien con la fórmula de uso compartido que ofrecen estas viviendas. El presidente de Aptuex lo vincula a visitantes jóvenes, con ganas de disfrutar de Cáceres y del ambiente del certamen, y subraya que, hasta la fecha, su comportamiento siempre ha sido positivo.

Efecto en cadena

En los hoteles, el impacto del Womad se mide de otra manera. Alejandro Picardo, director del hotel Extremadura, reconoce que el festival es importante porque genera movimiento y contribuye a reforzar la posición turística de la ciudad. No obstante, matiza que el público que acude expresamente a esta cita no es, en general, el cliente principal de los establecimientos de cuatro estrellas, sino que suele optar antes por apartamentos turísticos, casas rurales, campings u hoteles de otras categorías.

Su lectura se resume en una idea: cada evento moviliza a un perfil distinto, pero el beneficio termina extendiéndose al conjunto del sector. Picardo lo compara con otras citas dirigidas a otro tipo de viajero, en las que suelen llenarse antes determinados hoteles y, a partir de ahí, la demanda se desplaza hacia el resto de alojamientos. "Con Womad pasa justo al contrario", apunta. "Al final, todo forma parte de una cadena que ayuda a generar turismo".

También introduce un matiz temporal. A su juicio, el festival ya no tiene el impacto directo sobre el sector que pudo tener en otras etapas. "Para nosotros, la ocupación actual no es la que había antiguamente", sostiene. Según señala, parte de ese perfil de visitante más festivo que antes podía verse en los hoteles se ha ido desplazando hacia otras citas, con Horteralia como principal referencia.