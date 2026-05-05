Un antropólogo busca en Cáceres a la anciana que acompañó en la despedida de la Patrona para reconstruir su historia de vida

La despedida de la Patrona de Cáceres deja este año una imagen cargada de simbolismo y emoción. Entre los muchos vecinos que acompañaron a la Virgen durante su recorrido, una mujer de avanzada edad llamó especialmente la atención de Carlos María Neila Muñoz, doctor en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Extremadura, que ahora intenta localizarla para conocer su historia.

El antropólogo ha lanzado un llamamiento público a través de las redes sociales para ponerse en contacto con esta mujer, a la que identifica como Daniela gracias a la colaboración de otra usuaria, Isa Redondo Ramos. Según explica en su publicación, coincidió con ella durante "un buen tramo del recorrido" en el día en que Cáceres despedía a su Patrona.

Su intención, detalla, es poder construir una "historia de vida" desde el punto de vista etnográfico. Para ello, subraya que necesitaría conocerla personalmente y contar con las autorizaciones correspondientes de su familia. Neila también ha manifestado su deseo de contactar con las otras dos mujeres que la acompañaban durante el trayecto, señaladas en la fotografía difundida en redes como las personas número 1 y número 2.

Galería | Decenas de familias cacereñas presentan a sus bebés ante la Virgen de la Montaña / Pablo Parra

Devoción

El mensaje ha despertado interés por el componente humano de la historia y por el fuerte vínculo emocional que une a Cáceres con su Patrona. Cada año, la presencia de la Virgen moviliza a numerosos cacereños, que viven estos días como una expresión de devoción, memoria familiar y sentimiento de ciudad.

"Pienso, y perdón mi atrevimiento, que la Virgen nos puso ese día en el mismo camino", escribe Neila en su publicación, en la que pide ayuda a los vecinos para intentar poner los cimientos de esa posible historia de vida.

El llamamiento continúa abierto en redes sociales, donde el antropólogo espera que la difusión permita llegar hasta Daniela o hasta algún familiar que pueda facilitar el contacto.