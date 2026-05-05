El Ayuntamiento de Cáceres formaliza la adhesión de su Policía Local al Sistema VioGén

El Ayuntamiento de Cáceres ha formalizado con el Ministerio del Interior la incorporación de la Policía Local al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (VioGén), la herramienta estatal que integra información policial, judicial y penitenciaria para valorar el riesgo de las víctimas y activar las medidas de protección necesarias.

El acuerdo, suscrito el pasado 21 de abril entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento de Cáceres, ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado mediante una resolución de 22 de abril. Por parte del Ministerio ha firmado la secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Calvo Sastre, y por el Consistorio cacereño, el alcalde Rafa Mateos.

Coordinación policial

El convenio tiene como objetivo establecer la colaboración técnica e informática necesaria para que los miembros de la Policía Local que actúen en materia de violencia de género puedan incorporarse al sistema VioGén del Ministerio del Interior.

Esta herramienta permite realizar un seguimiento individualizado de las víctimas, conocer la evolución del riesgo y graduar las respuestas policiales. El documento subraya que la protección de las víctimas corresponde a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto estatales como autonómicas y locales, dentro de sus respectivas competencias.

Con la adhesión al sistema, los agentes locales habilitados podrán consultar información, introducir datos relevantes y actualizar aquellos elementos que resulten significativos para la protección de las víctimas dentro del término municipal.

Formación y control

El Ministerio del Interior se compromete a facilitar formación sobre el uso y funcionamiento de VioGén, así como a establecer controles de seguridad en los accesos al sistema. También contará con procedimientos de auditoría para garantizar el uso correcto de la información por parte de los usuarios autorizados.

Por su parte, el ayuntamiento deberá formar y especializar a los agentes de la Policía Local que intervengan en situaciones de violencia de género. Además, tendrá que mantener actualizada la relación de usuarios autorizados, velar por el buen uso de las claves de acceso y garantizar que la información se utilice conforme a los protocolos establecidos.

El convenio no conlleva coste económico para ninguna de las partes ni transferencia de recursos entre administraciones.

Cuatro años de vigencia

El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años desde su inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal. Antes de que finalice ese plazo, las partes podrán acordar de forma unánime una prórroga de hasta cuatro años adicionales o su extinción.

También se constituirá una comisión de seguimiento formada por dos representantes de la Secretaría de Estado de Seguridad y dos del Ayuntamiento de Cáceres, que se encargará de resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan surgir durante la aplicación del convenio.