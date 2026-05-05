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Cáceres destina 25.000 euros a apoyar la actividad y el funcionamiento de sus asociaciones de mayores

Las asociaciones cacereñas de personas mayores podrán solicitar hasta 2.500 euros para actividades culturales, formativas y de mantenimiento de sus sedes

Vídeo | Los mayores de Cáceres celebran una convivencia

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Jorge Valiente

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El Instituto Municipal de Asuntos Sociales (Imas) del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado la convocatoria de subvenciones para asociaciones de personas mayores de la ciudad correspondiente a 2026, dotada con 25.000 euros y destinada a apoyar tanto la programación anual de actividades como los gastos de funcionamiento de estas entidades.

La convocatoria se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y el plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto remitido por la Base de Datos Nacional de Subvenciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.

Hasta 2.500 euros por entidad

Las ayudas tendrán un límite máximo de 2.500 euros por asociación beneficiaria. Según las bases publicadas, podrán financiarse actividades comunitarias, formativas, culturales, recreativas y de ocio, como coros, teatro, bailes, charlas, talleres de manualidades, actividades deportivas, yoga, taichí, pilates, estimulación de la memoria, alfabetización o nuevas tecnologías adaptadas a la vida diaria.

También se incluyen como gastos subvencionables excursiones de carácter cultural y recreativo, actividades de senderismo, campeonatos, concursos, celebraciones y comidas de hermandad. Quedan fuera, sin embargo, los premios en metálico, rifas, sorteos, loterías, cestas o lotes de comida, así como las actividades dirigidas exclusivamente a miembros de la junta directiva.

La convocatoria contempla además ayudas para gastos de funcionamiento y mantenimiento de las sedes sociales, como agua, electricidad, limpieza, conservación del local, pintura o material fungible de oficina. Asimismo, podrán financiarse la instalación y mantenimiento de conexiones a internet, páginas web asociativas y otros recursos que favorezcan la alfabetización tecnológica y la dinamización de las asociaciones.

Requisitos y valoración

Podrán concurrir las asociaciones de personas mayores legalmente constituidas en Cáceres e inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, siempre que mantengan sus datos actualizados y cumplan los requisitos previstos en la Ley General de Subvenciones.

Las entidades deberán presentar la solicitud oficial, la autorización para la comprobación de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, una declaración responsable, el programa detallado de actividades con presupuesto desglosado y un certificado sobre el número de socios a 31 de diciembre de 2025.

La valoración de los proyectos tendrá en cuenta la representatividad de cada asociación, con arreglo al número de socios, y el interés o utilidad ciudadana de sus fines. Las bases establecen que no se financiarán proyectos que obtengan una puntuación inferior a 50 puntos.

Justificación antes del 15 de diciembre

El pago de la subvención se realizará de forma anticipada, sin necesidad de constituir garantía. Los gastos deberán haberse realizado entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2026, fecha en la que finalizará el plazo ordinario para presentar la cuenta justificativa.

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Las entidades beneficiarias deberán acreditar la realización de las actividades, aportar la relación de gastos, facturas y justificantes de pago, así como informar de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado el mismo proyecto. Las bases advierten de que el incumplimiento de las obligaciones podrá dar lugar al reintegro total o parcial de la ayuda.

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