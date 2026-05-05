Cáceres encara sus dos grandes citas de la primavera: Womad y la Feria de San Fernando

La primavera cacereña entra en el tramo más intenso con dos fechas marcadas en rojo. Womadabrirá el calendario de grandes convocatorias de mayo y la Feria de San Fernando tomará el relevo a finales de mes como la cita festiva más reconocible de la ciudad. Dos acontecimientos distintos en formato, público y ambiente, pero unidos por un mismo efecto: vuelven a sacar a Cáceres a la calle y a medir su capacidad para convertir la agenda cultural y de ocio en actividad económica.

La secuencia no es menor. Tras el paso de Extremúsika, mayo se ordena en torno a dos focos de atracción. El primero llega este jueves con la 33ª edición del festival multicultural que combina peso musical, proyección exterior y capacidad para atraer visitantes al casco histórico. Después, la feria, más vinculada a la tradición local, al recinto ferial, las casetas, las atracciones y las reuniones familiares y de amigos. En conjunto, la recta final de la primavera vuelve a demostrar el valor de la programación para sostener el pulso local.

Dos citas, dos perfiles

Aunque se celebran con pocos días de diferencia, Womad y la Feria de San Fernando no activan la ciudad de la misma manera. El primero concentra un visitante que planifica el viaje, reserva alojamiento y permanece varias jornadas, mientras que la segunda genera un movimiento más escalonado, con mayor peso de las salidas puntuales, el consumo en hostelería y la afluencia desde el entorno cercano. Esa diferencia explica que el impacto se reparta de forma desigual entre hoteles, apartamentos turísticos, bares, restaurantes y comercio.

En el festival que abre este tramo de actividad, el termómetro más claro vuelve a estar en las viviendas de uso turístico. Javier Gutiérrez, presidente de Aptuex, sitúa el sector en niveles prácticamente completos, con la mayor presión prevista para el viernes y el sábado. No obstante, el jueves también apunta a una presencia notable, lo que adelanta desde la primera jornada el movimiento de visitantes en la ciudad.

La plaza Mayor de Cáceres, abarrotada durante una de las actuaciones de Womad 2025. / Jorge Valiente

La agenda como motor

Más allá del dato puntual, el fondo del asunto vuelve a estar en la continuidad de la programación. La respuesta que generan las grandes convocatorias demuestra que Cáceres tiene capacidad para atraer turistas cuando ofrece motivos claros para venir, pero también deja al descubierto el contraste con los periodos sin grandes reclamos. "Cuando llegan eventos así quedan muy pocos alojamientos disponibles, pero en un fin de semana normal no sucede lo mismo", explica Gutiérrez.

Desde Aptuex defienden por ello una agenda más sostenida, que no concentre el tirón solo en fechas señaladas y permita repartir la actividad a lo largo del año. En ese sentido, la sucesión entre Womad y la feria funciona como ejemplo de lo que reclama el sector: propuestas distintas, separadas por apenas unas semanas, pero capaces de mantener el ritmo en la ciudad.

El relevo de San Fernando

Esa continuidad tendrá una segunda parada a lo largo de la última semana de mayo con las Ferias y Fiestas de San Fernando. Si Womad concentra buena parte de su fuerza en la llegada de visitantes que organizan el viaje con antelación, la feria funciona más como una cita de proximidad: suma salidas de tarde y noche, reuniones familiares, grupos de amigos, regreso de antiguos residentes y desplazamientos desde municipios cercanos. Su efecto, por tanto, no se mide solo en reservas, sino también en consumo diario y en presencia constante en la calle.

Ahí está su valor añadido: no genera un único pico de llegada, sino varios momentos de actividad repartidos durante sus días de celebración. Las comidas, las cenas, las casetas, las atracciones y las salidas nocturnas sostienen un flujo más progresivo, menos ligado a la reserva previa y más conectado con el uso cotidiano de la ciudad. Para los sectores económicos, supone pasar de una cita que concentra afluencia a otra que prolonga el gasto y mantiene el movimiento en distintos horarios y espacios.

Efecto arrastre

En el sector hotelero, estas fechas funcionan también como una forma de estabilizar un mes habitualmente fuerte. Aunque el grueso del público de Womad se oriente hacia otras fórmulas de alojamiento, la presión que genera sobre la oferta disponible acaba influyendo en el conjunto del mercado. Cuando una parte de la demanda ocupa apartamentos, campings o establecimientos de menor categoría, otros viajeros terminan buscando alternativas en hoteles urbanos.

La Feria de San Fernando añade otro componente: funciona como cierre natural de un mes en el que la agenda obliga a mirar más allá de cada cita por separado. Para los hoteles, el valor está también en poder anticipar necesidades, ajustar plantillas, organizar servicios y preparar una respuesta más ordenada ante semanas de alta intensidad. Cáceres llega así al final de mayo con dos pruebas distintas para su capacidad de atracción y una misma enseñanza de fondo: la ciudad gana cuando el calendario no deja espacios vacíos entre sus grandes citas.