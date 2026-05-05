Cáceres y Plasencia se llenan de cultura con poesía, música y grandes conciertos

Diversas propuestas para todos los públicos.

El espectáculo 'Muito Riso, Muito Siso' celebra el Día Mundial de la Lengua Portuguesa

El Salón de Actos del Espacio UEx de Cáceres acogerá el próximo 5 de mayo, a las 19.00 horas, el espectáculo Muito Riso, Muito Siso, una propuesta cultural con la que se conmemora el Día Mundial de la Lengua Portuguesa dentro de las celebraciones del 30º aniversario de la CPLP. El evento, promovido por el Camões, Centro de Lengua Portuguesa en Cáceres, presenta un original espectáculo que explora el humor en la lengua portuguesa a través de la palabra hablada, combinando literatura y performance.

Creado por la asociación cultural d’Orfeu, el montaje está interpretado por Luís Fernandes, acompañado por la guitarra braguesa, en un formato de músico-declamador que da vida a textos humorísticos de destacados autores de la literatura lusófona, seleccionados por Odete Ferreira. Con una duración aproximada de 60 minutos y dirigido a mayores de 16 años, el espectáculo destaca por su sencillez escénica y por el protagonismo absoluto de la palabra y el humor sutil. La entrada es gratuita, y la iniciativa invita al público a celebrar la riqueza y expresividad de la lengua portuguesa en un entorno cultural y participativo.

João Afonso presenta en Plasencia su nuevo disco 'Todo Tempo'

El cantautor portugués João Afonso actuará el 5 de mayo en Plasencia con un concierto centrado en su último trabajo discográfico, Todo Tempo, una obra madura y sensible que marca una nueva etapa en su carrera musical. El álbum aborda temas universales como la libertad, el amor, la nostalgia y la inquietud, y combina composiciones propias con textos inspirados en poetas como António Gedeão y José Craveirinha, reflejando la conexión entre la tradición musical portuguesa y sus raíces mozambiqueñas.

Para esta presentación, el artista estrenará una nueva formación de banda, acompañado por António Pinto (guitarras y dirección musical), Miguel Tapadas (teclados y voz), Quiné Teles (batería y percusión) y Paulo Jorge (bajo), en un formato que promete una experiencia musical cuidada y emotiva. Considerado una de las figuras más destacadas de la canción de autor portuguesa, João Afonso ofrecerá en Cáceres un recorrido por su trayectoria, desde su debut con “Missangas” hasta su trabajo más reciente, en un concierto que celebra la música hecha con poesía, identidad y sensibilidad artística.

La Orquesta de Extremadura ofrece un nuevo concierto el 29 de mayo

La Orquesta de Extremadura ofrecerá un concierto el próximo 29 de mayo a las 20.00 horas, en una nueva cita con la formación sinfónica de referencia de la comunidad autónoma. Creada en 2000 con el objetivo de acercar la música sinfónica a todos los públicos y consolidar un proyecto cultural estable en la región, la Orquesta de Extremadura se ha convertido en uno de los principales referentes musicales del suroeste peninsular. Con sede en Badajoz, desarrolla una intensa actividad artística que combina conciertos en temporada, giras y programas educativos. A lo largo de su trayectoria, la formación ha destacado por la calidad de sus interpretaciones y por su compromiso con la difusión del repertorio clásico y contemporáneo. Este nuevo concierto se enmarca en su programación habitual y promete una velada de música sinfónica para el público extremeño.