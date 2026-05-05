El cirujano internacional José Luis Peiró ensalza la investigación y formación del Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres

El papel del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón como referente en investigación y formación sanitaria ha vuelto a ponerse de manifiesto tras la visita del reconocido cirujano pediátrico y especialista en cirugía fetal José Luis Peiró a Cáceres.

El encuentro con el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, sirvió para subrayar la relevancia de esta institución en ámbitos como la investigación científica, la sanidad pública o la cooperación internacional. Morales destacó que el centro es “un clarísimo ejemplo” de cómo una infraestructura de estas características puede situar a la provincia en la vanguardia biomédica.

Por su parte, Peiró —formado en Barcelona y con una dilatada trayectoria en Estados Unidos, donde ha desarrollado su carrera en ciudades como Cincinnati y, más recientemente, Nueva York— no dudó en reconocer la influencia decisiva del centro cacereño en su trayectoria profesional. “Gran parte de mi formación y de mi avance en este campo se debe a este centro, porque me ha permitido desarrollar proyectos de innovación y nuevas técnicas en cirugía prenatal”, aseguró.

Jesús Usón y José Luis Peiró, con Miguel Ángel Morales. / Diputación de Cáceres

Cirugía fetal

Actualmente, el especialista lidera la puesta en marcha de un centro de cirugía fetal en Nueva York, una disciplina que representa uno de los avances más significativos de la medicina moderna. “Muchas de las malformaciones que tratábamos tras el nacimiento ya se originan en el útero, por lo que el siguiente paso es intervenir antes, cuando el feto tiene unas 20 semanas, para mejorar los resultados y la calidad de vida”, explicó.

Estas intervenciones se realizan mediante técnicas de mínima invasión, utilizando instrumentos cada vez más pequeños con el objetivo de reducir riesgos como el parto prematuro o el impacto sobre la madre. “Son procedimientos que requieren años de investigación, tanto en modelos preclínicos como en ensayos clínicos, y centros como el de Cáceres son fundamentales para hacerlo posible”, añadió.

José Luis Peiró. / Pablo Parra

La vinculación de Peiró con el centro no se limita a su etapa formativa. Cada año organiza e imparte cursos especializados en cirugía fetal que atraen a profesionales de todo el mundo, desde Asia hasta América y Europa. “Las instalaciones y, sobre todo, la calidad humana del equipo permiten desarrollar formación e investigación del más alto nivel”, destacó.

Apoyo a la candidatura

En este contexto, el cirujano ha expresado su apoyo a la candidatura del centro al Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026, subrayando su impacto global en la formación de especialistas y en el avance de la medicina.

El respaldo institucional también se traduce en nuevas iniciativas, como el reciente convenio de colaboración que contempla la creación de becas para licenciados en biomedicina y el impulso a proyectos formativos y de investigación. “He percibido un compromiso claro para seguir apoyando al centro en los próximos años”, señaló Peiró tras su reunión con Morales.

Con este tipo de colaboraciones, el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón consolida su papel como motor de innovación científica y punto de encuentro internacional para el desarrollo de técnicas médicas que marcan el futuro de la cirugía.