Un conductor ebrio siembra el caos en la zona de San Blas de Cáceres al colisionar contra diez coches aparcados

La noche de este lunes dejó un llamativo suceso en Cáceres después de que el conductor de un vehículo chocara contra una decena de turismos que se encontraban estacionados en distintas calles de la ciudad. Los impactos se produjeron en vías como la avenida Héroes de Baler y la Ronda del Matadero, donde varios coches han resultado dañados tras el paso del turismo implicado.

Cortado al tráfico el cruce de la ronda del Matadero en Cáceres por un percance / Jorge Valiente

Según la información aportada por el departamento de prensa del Ayuntamiento de Cáceres, el conductor fue colisionando contra vehículos aparcados hasta causar daños en un total de diez turismos. El episodio generó alarma entre vecinos y viandantes por la sucesión de golpes y por el número de coches afectados en un corto espacio de tiempo.

Intervención policial

La Policía Local de Cáceres intervino para esclarecer lo ocurrido y comprobar el estado en el que se encontraba el conductor. Tras practicarle la prueba de alcoholemia, el hombre arrojó un resultado positivo considerado como infracción penal, por lo que los agentes procedieron a instruir las diligencias correspondientes.

La investigación deberá determinar ahora las circunstancias exactas del suceso, el recorrido realizado por el vehículo y el alcance de los daños ocasionados a los turismos estacionados. Según ha podido saber este diario, no se han producido daños personales, aunque sí importantes desperfectos materiales en los coches afectados.

Daños materiales

El incidente se produjo en plena vía pública y ha dejado una imagen poco habitual en la ciudad, con varios vehículos estacionados afectados por los impactos. Los propietarios de los coches dañados deberán ahora comunicar los desperfectos a sus aseguradoras, mientras la actuación policial servirá para documentar los hechos y depurar las posibles responsabilidades.

El positivo en alcoholemia, al haber sido calificado como infracción penal, sitúa el caso en el ámbito judicial. La Policía Local ha asumido las diligencias iniciales después de una intervención marcada por el elevado número de vehículos afectados y por la gravedad de conducir bajo los efectos del alcohol.