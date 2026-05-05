La donación de sangre llega al Ayuntamiento de Cáceres para concienciar a los ciudadanos: 10 minutos pueden salvar una vida

¿Y si le dijera que con 10 minutos puede salvar una vida? La importancia de donar sangre es un aspecto que se escucha desde siempre. Y no es para menos, porque tenemos en nuestro interior el salvavidas de muchas personas que, por circunstancias, se la estén jugando.

Este martes, la campaña de donación ha llegado al ayuntamiento de Cáceres. Desde las diez de la mañana se han ido pasando ciudadanos que, tras rellenar un documento, han podido donar de forma altruista. Primero se realiza una revisión que incluye una medición de la tensión y un primer pequeño análisis de sangre. Una vez que está comprobado que todo está bien, se procede a la segunda extracción de sangre, más larga.

Esta segunda extracción no es como las de los análisis de sangre. De hecho, advierte el personal, "no puedes donar si estás en ayunas. Tienes que beber y comer bien antes de venir".

Hermandad de Donantes de Sangre. / Pablo Parra

También se hace mucho énfasis en el tema de las relaciones sexuales y el riesgo de tener una enfermedad de transmisión sexual. Si crees que existe riesgo de padecer alguna de estas enfermedades, se prohíbe realizar la donación. Ante la duda, es mejor realizarse una prueba para despejarla.

El alcalde de la localidad, Rafa Mateos, estuvo presente en los primeros minutos de donaciones. Saludó a los presentes e incidió en la importancia de concienciar a la población para donar sangre. En el edificio consistorial se podrá hacer hasta las 14.00 horas.

Banco de sangre

Quien se haya quedado sin poder acercarse y aportar su granito de arena no tiene por qué preocuparse, pues donar sangre es algo que siempre estará disponible y será necesario. En Cáceres, más allá de las contadas campañas como la de este día, se puede donar en el Banco de Sangre de la ciudad, localizado en el Hospital San Pedro de Alcántara.

Se encuentra en la planta baja, y para acudir es necesario pedir cita previa en el 927 621 353. Su horario es de lunes a viernes de 11.00 a 14.30 horas.