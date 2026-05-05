El edificio de siete plantas de los notarios de Cáceres

El número 18 de la avenida Virgen de Guadalupe es otro de los edificios emblemáticos de Cáceres. Construido en 1984, es un inmueble de siete plantas conformado por 32 viviendas, con 202 garajes y trasteros cuya casa más barata, en portales inmobiliarios, está en 147.000 euros y la más cara en 463.000. Sobre una parcela de 1.115 metros cuadrados, hace esquina con la calle Viena y está situado frente al Colegio de Las Carmelitas.

Conviene detenerse primeramente en este centro escolar de Cáceres impulsado por un grupo de madres que iniciaron los trámites para que la congregación de Las Carmelitas instalara un colegio en la ciudad. Era 1889 y ese año abría en Cáceres con 14 alumnas uno de sus centros más antiguos, entonces dedicado en exclusiva a la educación femenina. En 1889 no era la primera vez que se planteaba abrir el colegio, pero sí fue la vez que cuajó. En 1885 ya se había producido un primer intento, que no salió adelante porque la congregación estaba trabajando en la apertura del centro de Trujillo. En 1887, ya con el colegio de Trujillo en marcha, hubo un nuevo intento, pero tras varios desencuentros y problemas con la tramitación, lo paralizaron de nuevo.

Fue en 1889 cuando varias madres que tenían a sus hijas en el centro de Trujillo iniciaron los trámites para crear un colegio femenino en Cáceres y redactaron las bases de un convenio que debía rubricarse por ambas partes. En octubre de ese año, Justa Montenegro, Teresa Cabrera y Arsenia Martín remitieron una carta a la vicesuperiora general, Ana Soler, en la que le explicaban los pormenores, entre ellos que contaría con tres tipos de alumnas: internas, mediopensionistas y externas. En ella también se definían lo que deberían abonar en cada caso, 60 pesetas mensuales las internas, 30 las mediopensionistas y 10 pesetas las que solo acudieran al colegio. Además habría clases de 'adorno', como se llamaba a otras materias al margen de la educación básica, que se abonarían aparte y entre las que había idiomas, música, labores y dibujo. Las madres se comprometían a sufragar los gastos de las hermanas, del oratorio y del capellán, así como amueblar la casa que iba a albergar el colegio, cedida por el Marqués de Monroy. Genoveva Aznar, mano derecha de la superiora de la organización, fue quien supervisó la puesta en marcha del centro.

Además, a petición del obispo Luis Felipe Ortiz y Gutiérrez se incluyó en las cláusulas, firmadas en 1890, la obligación de acoger en el centro al menos a 40 alumnas de familias humildes, que no pagarían nada. Aunque en Cáceres todo el mundo conoce a este centro como Las Carmelitas, se llama realmente colegio Santa Cecilia. El nombre se puso a petición del obispo, porque era así como se llamaba la nieta del fundador de la ciudad (el asentamiento Castra Caecilia), el cónsul romano Quinto Cecilio Metelo; sin embargo el nombre de la congregación es el que ha acompañado al centro en su centenaria historia.

Un recorrido por la historia del Vedruna en Cáceres / Cedidas

Centrados ya en el número 18, una de las tiendas que llama la attenión es la de Anaquel Decoración, dedicada al asesoramiento e interiorismo. Su equipo posee una larga experiencia, por ejemplo, en el diseño de cocinas con un enfoque en la innovación y la calidad, donde el equipo de diseñadores expertos está siempre listo para transformar tu cocina en un lugar donde disfrutar de momentos inolvidables. Igualmente están especializados en listas de bodas. En este ámbito, proponen una selección de artículos de decoración y mobiliario al gusto de los contrayentes, para darle forma a la futura casa.

Al lado, el Grupo PSN, Previsión Sanitaria Nacional, que llevan más de 95 años protegiendo a los profesionales sanitarios y sus familias con seguros de vida, ahorro, inversión o Responsabilidad Civil Profesional. Además, los servicios de valor añadido que ofrecen a su colectivo hacen que ser mutualista de PSN sea mucho más que ser un cliente en cualquier otra aseguradora.

Fotogalería | Virgen de Guadalupe, Cáceres: el edificio de los notarios / Miguel Ángel Muñoz

Y el emblema del edificio: Notarías Europa, con los notarios José Carlos Lozano Galán, Ignacio Ferrer Cazorla y Carlos del Solar Barroso. Recientemente ha fallecido el oficial de notaría Ángel González Carrillo y su marcha ha sido muy sentida por todos sus compañeros. Y es que en una sociedad marcada por la rapidez de los trámites, la digitalización y el aumento de las operaciones económicas, la figura del notario mantiene un papel esencial como garante de la seguridad jurídica. Su intervención permite que muchos actos cotidianos se realicen con plena validez legal y con la tranquilidad de que las partes conocen sus derechos y obligaciones.

El notario no solo da fe de la firma de un documento. También asesora de forma imparcial, comprueba la legalidad de los acuerdos y evita futuros conflictos en asuntos tan relevantes como la compraventa de una vivienda, la constitución de una empresa, la firma de un testamento, una herencia o un poder notarial. Su función resulta especialmente importante en un momento en el que muchas gestiones se realizan a distancia o a través de medios digitales. Frente a la incertidumbre que pueden generar algunos trámites, el notario aporta confianza, transparencia y protección, tanto para particulares como para empresas.

Además, su papel preventivo contribuye a reducir litigios. Un documento notarial bien redactado y explicado puede evitar problemas familiares, patrimoniales o empresariales en el futuro. Por eso, la notaría continúa siendo un punto de referencia para quienes necesitan tomar decisiones importantes con seguridad. En definitiva, el notario sigue siendo hoy una figura imprescindible: cercana al ciudadano, adaptada a los nuevos tiempos y clave para que los acuerdos tengan valor, claridad y garantías.

Los médicos

En el bloque no falta la clínica dental de Manuel Domínguez y la consulta de reumatología de Andrés Barriga Ruiz. En el mismo edificio, Adaix Inmobilaria, a la que avalan 12 años de experiencia. Desde su fundación en 2005, el Grupo Adaix ha sido uno de los actores más importantes del sector inmobiliario en España. El Grupo Adaix es una red de franquicias de servicios inmobiliarios que ofrece una amplia variedad de soluciones en el sector inmobiliario. La compañía se dedica a la intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles, así como a la gestión de propiedades y a la financiación de proyectos inmobiliarios. Con sede en Torrevieja (Alicante), el Grupo Adaix cuenta con una amplia red de oficinas en todo el territorio español, con presencia en más de 35 provincias españolas, entre ellas Cáceres.

El edificio gira hacia la calle Viena, donde está Copegraf, dedicada a la imprenta (impresión offset y digital en pequeño y gran formato. Alta calidad en todo tipo de trabajos. Carteles, folletos, papelería de empresa, libros, revistas, sobres, tarjetas, facturas, albaranes…), a la papeleria y regalos (todo en artículos de oficina, escolar y regalos en un mismo local. Librería, libros de texto, fotocopias, regalos, invitaciones de boda, comuniones, bautizos y artículos publicitarios) y al diseño (departamento cualificado para el desarrollo de proyectos de imagen de empresa, publicidad, ilustración y diseño web. Desde una octavilla a la imagen completa de un congreso).