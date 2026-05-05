Encarna Solís renuncia a su acta de concejala en el Ayuntamiento de Cáceres para ser la directora gerente del SES

El Gobierno de Rafa Mateos acaba de sufrir su segunda baja en lo que va de legislatura. La que fuera hasta esta misma mañana concejala del Imas, Mujer, Igualdad y LGTBI, Encarna Solís, ha presentado su renuncia al acta para convertirse en la nueva directora gerente del Servicio Extremeño de Salud. Así lo confirma el Ayuntamiento de Cáceres a través de su departamento de prensa después de que el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura anunciase su nombramiento. Sustituirá en el cargo a Jesús Viles. Desde septiembre del año 2023, compaginaba su cargo como concejala con el de la gerencia del Área de Salud de Cáceres.

Su historia

Encarna Solís (Cáceres, 27 de abril de 1985), es diplomada en Enfermería por la Universidad de Extremadura y cuenta con una continua formación en la actualidad en Servicios Especiales como Urgencias y Emergencias y Quirófano. Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en el SES en Atención Primaria y Hospitalaria. En septiembre de 2008 se trasladó a Madrid donde trabaja en el Hospital ‘Virgen de la Torre’ y en el Hospital ‘Rey Juan Carlos’, como coordinadora de la Unidad de Pediatría.

Antes de dedicarse plenamente a la política, desempeñaba su formación en Enfermera Quirúrgica del Complejo Hospitalario de Cáceres, actividad que complementa como Enfermera de Trasportes Interhospitalarios Urgentes.

Carrera política

Su carrera política comenzó en el año 2017 como representante pedánea en Rincón de Ballesteros (su localidad natal), afiliándose así al PP en Cáceres ese mismo año. En 2022 comienza a formar parte del Comité de Dirección local de Cáceres como Vicesecretaria de Política Social y del Comité Regional como Secretaria Ejecutiva de Sectorial.

Se trata de la segunda baja del Gobierno de Rafa Mateos en el Ayuntamiento de Cáceres. La primera fue la de Raquel Preciados, que dejó el cargo para convertirse meses después en la directora del Museo de Cáceres. Se redistribuyeron las concejalías y entró por ella Noelia Rodríguez. El siguiente en la lista electoral del PP cacereño es Jaime Alejandro Jabato García.