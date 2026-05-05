Fallecimiento de Eugenio Hermoso en 1963 con despedida en Fregenal y presencia de Pérez Comendador desde Cáceres

En febrero de 1963 se difundió una noticia especialmente triste para el ámbito cultural español: el fallecimiento en Madrid del pintor extremeño Eugenio Hermoso, una de las figuras más destacadas de la pintura costumbrista del siglo XX en España.

Hermoso, nacido en Fregenal de la Sierra (Badajoz), había desarrollado una trayectoria artística muy reconocida por su capacidad para retratar escenas populares, la vida rural y los tipos humanos de su tierra natal con una mirada sensible, detallista y profundamente enraizada en la tradición extremeña. Su obra se caracterizó por un estilo figurativo depurado, en el que combinaba la observación directa de la realidad con una cuidada composición y un uso expresivo del color.

Reconocimiento y proyección artística

A lo largo de su carrera obtuvo un notable prestigio, participando en exposiciones nacionales e internacionales y recibiendo el reconocimiento de instituciones artísticas de relevancia. Su vinculación con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando consolidó su posición dentro del panorama artístico español de su tiempo.

Tras su fallecimiento en Madrid, sus restos mortales fueron trasladados a Fregenal de la Sierra, donde recibieron sepultura en medio de una honda muestra de respeto y duelo. El acto reunió a distintas personalidades del mundo cultural, entre ellas el pintor Pérez Comendador, quien acudió en representación de la provincia de Cáceres y de la propia Real Academia de San Fernando, subrayando así el aprecio institucional hacia la figura del artista. Su muerte supuso la pérdida de un creador que había contribuido de forma significativa a la difusión de la identidad y las tradiciones extremeñas a través de la pintura, dejando un legado artístico de gran valor dentro de la historia del arte español.