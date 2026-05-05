La Feria del Libro de Cáceres cierra con más participación, ventas y alcance en redes sociales

La Feria del Libro de Cáceres ha cerrado su edición número 26 con un balance "muy positivo", marcado por el crecimiento en participación, ventas y presencia digital. La cita, celebrada del 21 de abril al 2 de mayo en el paseo de Cánovas, ha reunido 63 actividades y 20 stands de librerías, editoriales, instituciones y entidades culturales.

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha puesto el acento en el contexto en el que se ha desarrollado la convocatoria de este año, después de que el consistorio asumiera directamente la organización tras los problemas detectados en Ifeca. "Esta feria partía de una situación compleja, y el hecho de que el ayuntamiento haya asumido directamente su organización y el resultado haya sido tan positivo refuerza aún más la satisfacción", ha señalado.

Más programación

El edil ha defendido que la cita no solo ha logrado mantenerse, sino que ha reforzado su presencia en la ciudad gracias a un aumento de la programación, la participación y los resultados, "lo que demuestra la capacidad del Ayuntamiento de Cáceres para garantizar y mejorar los grandes eventos culturales de la ciudad", ha añadido.

Uno de los aspectos más destacados del balance ha sido la valoración de los expositores. Según el sondeo realizado stand por stand, la satisfacción ha sido generalizada tanto por el comportamiento de las ventas como por la acogida del público, especialmente durante las jornadas de mayor afluencia. En este sentido, el concejal ha indicado que "el buen resultado comercial es fundamental porque respalda al sector del libro, y en un contexto como el actual, en el que hemos tenido que reorganizar completamente el modelo de gestión, es una señal muy clara de que la Feria funciona y tiene futuro".

Encuentro cultural

La Feria del Libro ha vuelto a consolidarse como un espacio de encuentro entre autores, lectores, instituciones y profesionales. La programación ha incluido presentaciones literarias, firmas de autores, talleres, cuentacuentos y actividades dirigidas a públicos diversos, con especial intensidad en torno al Día del Libro y durante los fines de semana.

La organización ha destacado también la presencia de escritores de relevancia regional y nacional, así como propuestas vinculadas a la memoria, el patrimonio y la identidad cultural de Cáceres.

Alcance digital

El balance municipal pone también el foco en la comunicación digital. Esta edición se ha alcanzado la cifra de 224.605 reproducciones y 25.431 cuentas en redes sociales. Además, el 88,3% del alcance ha procedido de usuarios que no eran seguidores, un dato que refleja la capacidad del evento para atraer a nuevos públicos.

"El crecimiento en redes sociales demuestra que la Feria está conectando con públicos que antes no llegaban, algo especialmente importante en una edición en la que hemos asumido directamente la organización y hemos reforzado también la estrategia de comunicación", ha subrayado el concejal de Cultura.

Cita consolidada

Con estos datos, el equipo de Gobierno considera que la XXVI Feria del Libro se ha consolidado como una de las grandes citas culturales de la ciudad, tanto por la respuesta ciudadana como por el respaldo del sector editorial y librero. "Queríamos una Feria abierta, participativa y con identidad propia, y los datos nos dicen que no solo se ha conseguido, sino que se ha reforzado el papel como evento cultural de ciudad", ha afirmado Suárez.