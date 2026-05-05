Histórico: la Media Maratón de Cáceres agota sus 1.800 dorsales para la edición de 2026

La XIX edición de la Media Maratón de Cáceres ha agotado su cupo oficial de inscripciones. La organización ha anunciado que los 1.800 dorsales disponibles para la prueba ya se han completado, una cifra que confirma la consolidación de la cita dentro del calendario deportivo de la ciudad.

La carrera se celebrará el próximo 16 de mayo de 2026 y volverá a reunir en Cáceres a corredores de distintas distancias en una jornada que combinará deporte, participación popular y recorrido urbano en una ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Tres pruebas

La cita contará con tres modalidades. La prueba principal será la Media Maratón, con un recorrido de 21 kilómetros. A ella se sumará la carrera de 10,5 kilómetros, pensada para quienes buscan una distancia más corta, y las carreras infantiles, orientadas a fomentar la participación de los más pequeños.

Desde la organización han agradecido la respuesta de los corredores, así como el apoyo de patrocinadores y colaboradores. "Agotar las inscripciones es el reflejo de vuestra pasión por el deporte y del esfuerzo de todo un equipo por hacer de esta carrera una cita ineludible", han señalado.

Con el cupo ya cerrado, Cáceres se prepara para recibir a los 1.800 participantes que tomarán la salida en una edición que la organización considera histórica por la rápida respuesta de los corredores y por el respaldo alcanzado antes de la celebración de la prueba.