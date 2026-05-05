Inversiones para transformar Cánovas, un cinturón verde en el Paseo Alto o la parcela del mercadillo: así es el presupuesto de Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres ha presentado un presupuesto de 90.664.963,55 euros para 2026, la cifra más alta de su historia. El borrador ha sido presentado por el alcalde, Rafael Mateos, y el concejal de Economía, Ángel Orgaz, y será aprobado en las próximas semanas con el voto a favor de Vox. Han defendido unas cuentas con más recursos, más inversión y sin acudir a operaciones de endeudamiento. A partir de esa cifra, el equipo de gobierno ha desgranado las principales partidas, las actuaciones previstas, el acuerdo alcanzado con Vox y las medidas fiscales que se tramitarán más adelante para que entren en vigor en 2027. Entre ellas, se encuentran inversiones para el arranqu del proyecto de futura piscina climatizada entre Casa Plata y Nuevo Cáceres, la intervención en el entorno de Cánovas y la Cruz o la adecuación de la parcela de Mejostilla.

La partida se ha presentado como la tercera de la legislatura en tres años y ha sido definida como la de "consolidación" de un cambio de modelo en la ciudad. El edil del área señala que no solo incorporan nuevas medidas, sino que afianzan actuaciones ya iniciadas durante los últimos años. También ha señalado que el incremento presupuestario se produce "con menos impuestos que cuando llegamos al Gobierno", con la deuda municipal a cero y con una inversión superior en un 75% a la de ejercicios anteriores. Cabe recordar que el presupuesto de 2025 fue de 84.970.042,38 euros y el de 2024 fue de 78.990.824,65 euros.

Mejostilla, de mercadillo a espacio polivalente

Una de las inversiones más relevantes será la adecuación de la parcela de Mejostilla. Mateos ha explicado que la previsión inicial se movía entre un millón y 1,2 millones de euros, aunque después se situó entre 1,2 y 1,4 millones. Finalmente, el coste superará los dos millones de euros. El alcalde ha atribuido ese incremento al coste de urbanización de la parcela y a la decisión de convertirla en un espacio polivalente. La intención del ayuntamiento es que no sirva únicamente para el mercado de los miércoles, sino también para eventos y otros usos. "Vamos a dotarla de servicios básicos", ha señalado Mateos, que ha indicado que el recinto contará con iluminación, elementos propios y servicios. El gobierno local considera que una inversión de esta envergadura no podía limitarse a una actividad semanal y por eso ha optado por diseñar una parcela con mayor capacidad de uso.

Rafa Mateos presenta el mayor presupuesto de la historia de Cáceres. / Jorge Valiente

La piscina de Casa Plata y Nuevo Cáceres arrancará con una primera anualidad

Otra actuación destacada será la futura piscina municipal de Casa Plata y Nuevo Cáceres. Mateos ha aclarado que el presupuesto de 2026 recoge algo más de 300.000 euros para esta intervención, pero que esa cifra corresponde solo a la primera anualidad. La inversión total se sitúa en torno a 4,5 millones de euros, por lo que el proyecto tendrá carácter plurianual. El alcalde ha explicado que el resto de la financiación se desplegará en ejercicios posteriores. La actuación figura así como uno de los proyectos deportivos de mayor volumen económico, aunque su ejecución completa no quedará limitada al próximo año.

Cánovas comenzará por la redacción del proyecto

El entorno de Cánovas también aparece entre las actuaciones previstas. En este caso, la partida de algo más de 400.000 euros se destinará a la redacción del proyecto. Mateos ha explicado que se trata del primer paso para una futura intervención en una de las zonas más representativas del centro urbano. La actuación no comenzará aún con obra física, sino con la definición técnica del proyecto. El presupuesto de 2026 servirá, por tanto, para preparar la intervención posterior en este espacio.

Otras inversiones que se van a hacer en las calles de la ciudad serán en el Paseo Alto, donde también se creará un cinturón verde con un circuito de BTT con 170.000 euros, la avenida Rodríguez de Ledesma con 100.000 euros, la avenida de Portugal con 70.000 euros o el mercado Dehesa de los Caballos, donde se va a redactar un proyecto para la creación de un espacio para la cultura con 200.000 euros.

También habrá dinero para la revitalización de Camino Llano y la plaza Marrón (más de un millón de euros), el plan director de la Ribera del Marco (750.000 euros) y la rehabilitación de viviendas sociales para alquiler asequible (833.000).

Más de 90.000.000 euros de presupuesto. / Jorge Valiente

El resto de gastos más destacados que contempla el presupuesto son para construir un párking disuasorio en la casa de cultura de Gredos con 133.000 euros, 30.000 para el parque de los Olmos de Cáceres El Viejo, 50.000 para el acondicionamiento de pasarelas, 45.000 euros para el acceso al Parque del Príncipe por la zona de la piscina, 104.000 para la climatización del Palacio de la Isla, 366.840 para la renovación del abastecimiento de la Sierrilla y 104.000 para el sanamiento del R-66 y Pedro Romero Mendoza (Mejostilla).

800.000 euros para demandas de los barrios

El presupuesto incluye además una partida general de 800.000 euros para mejoras en infraestructuras de carácter general. Orgaz ha señalado que esta dotación está pensada para actuar en el día a día de los barrios y dar respuesta a las demandas que el Ayuntamiento recibe de forma habitual. Esta partida funcionará como una bolsa para pequeñas y medianas actuaciones de mejora urbana. El concejal la ha presentado como una herramienta para intervenir en necesidades concretas sin depender únicamente de grandes proyectos singulares.

Un millón para 29 propuestas vecinales

La participación ciudadana también tendrá peso inversor. Las cuentas destinan un millón de euros a 29 actuaciones propuestas directamente por vecinos y colectivos de la ciudad. Entre ellas figuran la revisión de rutas senderistas, actuaciones vinculadas al entorno de la cueva de Maltravieso, mejoras en centros escolares, reparación de pavimentación, plantación de árboles y pavimentación de parcelas. Orgaz ha destacado que estas propuestas no son solo obras. También incluyen actividades culturales, como la dinamización del carnaval o la adquisición de materiales para San Jorge, y programas sociales. El concejal ha defendido que el presupuesto "escucha" a la ciudadanía y llega a barrios y pedanías.

Cultura y deporte en un año clave

El presupuesto reserva más de 500.000 euros para actividades festivas y casi otros 500.000 para actividades culturales. Orgaz ha vinculado estas partidas al 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Patrimonio de la Humanidad y a la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura. En el área deportiva, además de la piscina, las cuentas recogen equipamiento deportivo, más de 665.000 euros para clubes deportivos y casi 400.000 euros para la organización de eventos. El concejal ha enmarcado estas partidas en el año de Cáceres como Capital Europea del Deporte.

Limpieza, parques y servicios públicos

Aunque no forman parte estrictamente del capítulo de inversiones, Orgaz ha querido subrayar el aumento de los servicios públicos. El presupuesto recoge 6.691.648,72 euros para limpieza diaria y 6.214.592,84 euros para parques y jardines.

El concejal ha sostenido que estas cifras consolidan el refuerzo de dos servicios básicos para la ciudad. También ha destacado los casi 38 millones de euros en gasto corriente y servicios públicos, un 6,39% más que en el presupuesto anterior.

Políticas sociales, vivienda y equipamientos

El Ayuntamiento transferirá casi 3,5 millones de euros al Instituto Municipal de Asuntos Sociales, una cifra que Orgaz ha presentado como récord en políticas sociales. El presupuesto incorpora además más de 300.000 euros para políticas de fomento de la vivienda y mantiene el contrato de pavimentación, dotado con 1,7 millones de euros.

También aparecen partidas para el convenio con la UNED, que sube hasta los 65.000 euros, el Museo Helga de Alvear, las asociaciones vecinales, el Consorcio Gran Teatro, la Semana Santa, la Banda Municipal de Música, la Cofradía Virgen de la Montaña, la Asociación Fraternal San Jorge y el Clúster de Turismo.

Trinitarias, pendiente de la venta de parcelas

Durante el turno de preguntas, Mateos ha explicado que la posible adquisición del edificio de Trinitarias sigue vinculada a la enajenación de parcelas. El alcalde ha señalado que el Ayuntamiento no descarta la actuación, pero ha precisado que depende de la venta de suelo municipal con destino finalista. La previsión de ingresos por enajenaciones ronda los cinco millones de euros. Mateos ha indicado que se trata de parcelas en las que ya ha habido interés o peticiones expresas por parte de promotores o interesados.

Un presupuesto pactado con Vox

Las cuentas saldrán adelante tras un acuerdo con Vox, tal y como fue anunciado el pasado lunes en una convocatoria de prensa conjunta junto al portavoz, Eduardo Gutiérrez. Orgaz ha defendido que el presupuesto nace "del diálogo, del acuerdo y de la responsabilidad", y Mateos ha explicado después que la negociación no se ha basado en una cantidad económica global, sino en medidas concretas.

Entre las actuaciones pactadas ha citado una partida de 471.000 euros para un pabellón de ferias, la recuperación del proyecto de mejora de la red para los caballos, actuaciones en rotondas y pasarelas peatonales, y el incremento de la partida de ayudas del Imas destinada a familias.

Mateos ha rechazado que el acuerdo haya sido "un intercambio de cromos" y ha asegurado que el gobierno local no ha dado marcha atrás en cuestiones consolidadas de la ciudad. Según ha indicado, se ha tratado de pactar medidas que el ejecutivo municipal considera beneficiosas para Cáceres.

Capítulo de ingresos Por su parte, el concejal de Economía y Hacienda, Ángel Orgaz, ha detallado el capítulo de ingresos, destacando que los impuestos directos alcanzan los 38.288.842,89 euros, lo que supone un incremento del 0,06% y la cifra más alta de recaudación en la historia del Ayuntamiento. Orgaz ha subrayado que estos datos se producen a pesar de la bajada de impuestos impulsada por el equipo de Gobierno desde el inicio de la legislatura, con medidas como la reducción del tipo del IBI en tres puntos porcentuales. En este sentido, ha señalado que !frente a quienes nos decían que bajar impuestos iba a suponer menores ingresos, hoy los datos demuestran lo contrario: se pueden bajar impuestos y recaudar más; se puede aliviar la carga fiscal de los ciudadanos y, al mismo tiempo, fortalecer las cuentas públicas". El edil ha destacado que esto es posible "porque no hemos optado por el camino fácil de subir impuestos, sino por el camino responsable de gestionarlos mejor". Junto a los impuestos directos, el presupuesto incorpora 5.218.181,91 euros en impuestos indirectos, 10.710.000 euros en tasas, 28.887.000 euros en transferencias corrientes y casi 5 millones de euros en enajenaciones. Orgaz ha puesto el acento especialmente en estas dos últimas partidas, señalando que reflejan "la capacidad de este gobierno de atraer inversión, de generar oportunidades y de buscar recursos sin que el esfuerzo recaiga directamente sobre el bolsillo de los cacereños".

Remanente de 29 millones y rebaja fiscal para 2027

El alcalde ha cifrado el remanente municipal en torno a 29 millones de euros, aunque ha advertido de que su uso está limitado por las reglas estatales. Mateos ha defendido que ese dinero es "el ahorro de los cacereños" y ha reclamado libertad para que los ayuntamientos puedan gastarlo "en lo que queramos y en el tiempo que queramos".

También ha confirmado que la próxima rebaja fiscal no tendrá efecto en 2026, sino en 2027. La modificación se tramitará en el último trimestre del próximo año para que entre en vigor el 1 de enero de 2027. El gobierno local prevé volver a tocar el tipo general del IBI, estudiar una rebaja del tipo especial que afecta a inmuebles de más de 300.000 euros y reducir de nuevo el impuesto de circulación.

Con este esquema, el presupuesto de 2026 combina actuaciones ya iniciadas, nuevas inversiones urbanas, proyectos plurianuales y partidas de mejora directa en los barrios. La cifra global marca el récord histórico, pero el relato político del gobierno local se sostiene sobre el destino de esos recursos: más obra pública, más servicios y una cartera de proyectos que se desplegará durante el próximo tramo de la legislatura.