José Antonio Calderón, encargado de reparar la estatua de Leoncia en Cáceres: "Se puede arreglar, espero no tardar más de un mes"

La estatua de Leoncia, la mítica vocera de El Periódico Extremadura en la plaza de San Juan de Cáceres, ya tiene sobre la mesa una primera vía de regreso. José Antonio Calderón Silos, profesor de Escultura de la Escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco y responsable de las anteriores reparaciones de la talla, ha asegurado que la figura "se puede arreglar", aunque ha pedido prudencia hasta poder revisar con detalle el alcance real de los daños causados por el atropello de un camión durante el montaje del escenario de Womad.

El escultor ha explicado que, desde el momento en que ha visto el estado en el que ha quedado la pieza, ha empezado a pensar en la solución técnica. "En ese instante ha comenzado el proceso de restauración", ha señalado Calderón, que ha admitido que la reparación exigirá trabajo porque la escultura se ha partido por una zona especialmente delicada: los tobillos y la parte baja de las piernas.

"Arreglo tiene"

'Silos' ha transmitido un mensaje de tranquilidad sobre el futuro de la escultura. "Se puede arreglar y la esperanza es lo último que se pierde", ha indicado. La principal incógnita está ahora en comprobar si las piernas, que ya habían sido reparadas y reforzadas en anteriores ocasiones, permiten una nueva intervención sin necesidad de sustituir parte de la estructura.

Reparación de la estatua de Leoncia en Cáceres la última vez que sufrió daños, en 2023. / E. P.

En el peor de los escenarios, el escultor contempla incluso la posibilidad de fundir de nuevo la parte inferior de las piernas, por debajo de las rodillas, y soldarla después al cuerpo de la figura.

La talla fue retirada este lunes por la Sección de Mantenimiento del Ayuntamiento de Cáceres después de quedar caída sobre el pavimento. En la plaza solo permanecen anclados al suelo los pies y la zona de los tobillos, mientras que el entorno ha sido vallado para evitar riesgos a peatones y visitantes.

Una estructura pensada para resistir actos vandálicos

El golpe ha puesto a prueba una estructura que, según recuerda Calderón, estaba pensada precisamente para evitar que la estatua pudiera ser derribada por actos vandálicos. El escultor explica que, en la última intervención, se colocó una losa con una platina de acero de diez milímetros bajo la piedra, atravesada por cuatro varillas roscadas de acero inoxidable. Estas se enganchan a su vez a un bloque de hormigón realizado expresamente para reforzar el anclaje.

Sergio Vela

A su juicio, la resistencia de la estructura confirma que el daño solo podía producirse por el impacto de un vehículo. "Dos personas zarandeándola era imposible que la tumbaran. Solo podía ser eso, un vehículo que la atropellase", afirma.

El escultor ha recordado además que no es la primera vez que Leoncia sufre un daño similar por el paso de vehículos en la zona. En este caso, la Policía Local ha localizado al conductor del camión, que se enfrenta a la sanción correspondiente y deberá responder por los daños causados. "Ha sido un accidente y no pasa nada, son cosas que ocurren. Me parece bien que sea la empresa del camionero o la aseguradora quien pague el arreglo", incide.

"Su sitio es ese"

El incidente ha reabierto el debate sobre la ubicación de la escultura y el tránsito de vehículos pesados por la plaza de San Juan, pero Calderón defiende que Leoncia debe volver al mismo lugar. El escultor considera que esa ubicación forma parte del sentido de la pieza y de la memoria sentimental que ha generado durante casi tres décadas.

La escultura, el día que fue recolocada en 2023, con María Acedo, de El Periódico Extremadura; el autor, José Antonio Calderón ‘Silos’; y el concejal de Cultura, Jorge Suárez. / E. P.

A su juicio, si la estatua lleva 28 años instalada en ese punto y ha sufrido tres incidentes relevantes, el balance no justifica moverla. "Su sitio, desde luego, es ese. Es el lugar donde la gente la asocia y la reconoce", defiende. También rechaza la opción de elevarla sobre una plataforma o un pedestal. Cree que esa solución alteraría el significado de la figura, concebida como una presencia cercana en la plaza.

Sin fecha cerrada para su regreso

El escultor explica que todavía es pronto para fijar un plazo de reparación. Primero tendrá que examinar la talla con detenimiento y valorar la intervención junto a un colaborador soldador, además de coordinarse con los servicios municipales para resolver la parte del anclaje y del suelo.

El Periódico Extremadura

Aun así, espera que el proceso no se alargue demasiado. "Espero que no tarde un mes. Si pueden ser tres semanas, mejor", apunta, aunque prefiere no cerrar una fecha concreta para evitar generar expectativas que después puedan no cumplirse.

La reparación de Leoncia abre así una nueva etapa para una de las piezas más reconocibles del centro de Cáceres. La escultura, erigida en 1999 con motivo del 75 aniversario de El Periódico Extremadura, volverá a pasar por las manos del mismo escultor que ya la reforzó en anteriores ocasiones. La intención, según ha defendido Silos, es clara: restaurarla lo mejor posible y devolverla a la plaza de San Juan, el lugar donde la ciudad la sigue reconociendo como parte de su memoria cotidiana.