La mujer atropellada en la calle Juan Solano Pedrero de Cáceres sufrió heridas leves y fue dada de alta en la misma mañana

El Ayuntamiento de Cáceres ha confirmado que la mujer atropellada este lunes por la mañana en la calle Juan Solano Pedrero sufrió heridas leves por contusiones y fue dada de alta en el Hospital Universitario de Cáceres (HUC) durante la misma mañana.

Según la información facilitada por el consistorio, el atropello se produjo a las 09.00 horas en un paso de peatones de esta vía cacereña. En el accidente estuvieron implicados una mujer de mediana edad y un vehículo turismo.

Traslado al HUC

La mujer fue trasladada al Hospital Universitario de Cáceres tras el atropello, aunque el parte municipal ha precisado que las lesiones fueron de carácter leve y que la afectada recibió el alta hospitalaria esa misma mañana.

La información aportada por el ayuntamiento permite completar los primeros datos conocidos sobre el suceso, que había generado preocupación entre los vecinos de la zona al producirse en un paso de peatones y a primera hora de la jornada.

Reclamaciones vecinales

El atropello ha reactivado las quejas de residentes de la calle Juan Solano Pedrero, que han reclamado al ayuntamiento medidas para reforzar la seguridad vial en la zona, como la instalación de un semáforo o de pasos elevados para reducir la velocidad de los vehículos.

"Son vehículos que salen de la ronda y se dirigen a la carretera de Mérida y van demasiado deprisa para ser una calle de una ciudad, con una velocidad limitada", han señalado vecinos de la zona.