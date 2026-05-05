Sucesos
La mujer atropellada en la calle Juan Solano Pedrero de Cáceres sufrió heridas leves y fue dada de alta en la misma mañana
El parte municipal precisa que el accidente se produjo a las 09.00 horas en un paso de peatones y que estuvieron implicados un turismo y una mujer de mediana edad
El Ayuntamiento de Cáceres ha confirmado que la mujer atropellada este lunes por la mañana en la calle Juan Solano Pedrero sufrió heridas leves por contusiones y fue dada de alta en el Hospital Universitario de Cáceres (HUC) durante la misma mañana.
Según la información facilitada por el consistorio, el atropello se produjo a las 09.00 horas en un paso de peatones de esta vía cacereña. En el accidente estuvieron implicados una mujer de mediana edad y un vehículo turismo.
Traslado al HUC
La mujer fue trasladada al Hospital Universitario de Cáceres tras el atropello, aunque el parte municipal ha precisado que las lesiones fueron de carácter leve y que la afectada recibió el alta hospitalaria esa misma mañana.
La información aportada por el ayuntamiento permite completar los primeros datos conocidos sobre el suceso, que había generado preocupación entre los vecinos de la zona al producirse en un paso de peatones y a primera hora de la jornada.
Reclamaciones vecinales
El atropello ha reactivado las quejas de residentes de la calle Juan Solano Pedrero, que han reclamado al ayuntamiento medidas para reforzar la seguridad vial en la zona, como la instalación de un semáforo o de pasos elevados para reducir la velocidad de los vehículos.
"Son vehículos que salen de la ronda y se dirigen a la carretera de Mérida y van demasiado deprisa para ser una calle de una ciudad, con una velocidad limitada", han señalado vecinos de la zona.
- José Ramón González, coleccionista de arte, localiza en Madrid una placa robada de la Alegoría de Extremadura, obra del escultor de Cáceres Pérez Comendador
- Herido crítico un trabajador de 46 años al caer con un toro mecánico en Cáceres
- Un camión arde en plena ciudad monumental de Cáceres y provoca una gran humareda
- El empresario Javier Cardenal inaugura Dehesa Craft Beer el 7 de mayo en la calle Amberes de Cáceres
- El menú del restaurante Tápara que conquista los paladares de Cáceres
- La empresaria Arelis Albino reabre el histórico Bar del Barrio en Cáceres tras llegar de la 'paradisiaca' isla de Margarita de Venezuela
- Cáceres se la juega en la calle: las tres obras clave que marcarán el desarrollo de la ciudad y que centran las protestas del 20 de mayo
- Cáceres reajusta el número de viviendas que se construirán en el enclave privilegiado de la Ribera del Marco y serán más de 415