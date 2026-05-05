La parroquia de Fátima de Cáceres da el último paso para eliminar el amianto que queda en su fachada

La parroquia Nuestra Señora del Rosario de Fátima afrontará una nueva fase de obras para retirar por completo el amianto que todavía permanece en su fachada. La intervención forma parte del proyecto de desamiantado integral del conjunto parroquial y permitirá actuar sobre 325 metros cuadrados de placas de fibrocemento, reforzando así la seguridad del edificio y garantizando mejores condiciones para los vecinos y la comunidad parroquial.

Los trabajos, con un presupuesto superior a los 30.000 euros, incluirán el desmontaje, transporte y reciclaje en planta de un material ampliamente utilizado en décadas pasadas pero actualmente retirado por sus riesgos para la salud. Con esta actuación se completará el proceso iniciado en una primera fase, finalizada en mayo de 2020, en la que ya se acometieron mejoras importantes en el edificio, especialmente en la cubierta.

Segunda fase

Aquella primera intervención coincidió con la posterior reinauguración del templo, el 13 de mayo de 2020, y con ella también se modernizó el sistema de calefacción, con la sustitución de una antigua caldera de gasóleo instalada en 1974 por un sistema de gas natural apoyado con placas solares, lo que mejoró la eficiencia energética del complejo. Esta renovación se desarrolló bajo la dirección de los arquitectos Enrique Villar y Rodrigo Zaparaín, del estudio VZArquitectos.

Un templo de los años 70

La iglesia de Fátima se encuentra en un solar céntrico de Cáceres, con acceso principal desde la calle Rafael García Plata de Osma, y un acceso secundario, también habilitado para vehículos, desde la calle Sanguino Michel.

El edificio fue construido en la década de 1970 por el arquitecto Dionisio Hernández Gil, en colaboración con el entonces arquitecto municipal Manuel García Creus. La consagración del templo tuvo lugar el 4 de febrero de 1975.