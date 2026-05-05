Placeres, una nueva tienda en Hernández Pacheco de Cáceres para saborear Extremadura sin prisas

Placeres ha abierto sus puertas en Cáceres como una tienda dedicada al producto artesano, de cercanía y elaborado por pequeños productores. El establecimiento, situado en la calle Hernández Pacheco, lleva apenas un mes funcionando y nace vinculado a una empresa familiar que elabora quesos artesanales de cabra en Mérida.

Eduardo Hernández, empleado del local, explica que la tienda cacereña es la primera bajo el nombre de Placeres, aunque la familia cuenta también con el punto de venta de la propia quesería en Mérida:

Productos de pequeños productores

Aunque el queso ocupa un lugar central, Placeres ofrece también embutidos, frutos secos, mieles, vinos, cervezas artesanas, patés, aceite y chocolates. La mayor parte de los productos son extremeños y proceden de pequeños elaboradores, con alguna excepción en artículos que no se producen en la región. "Todo de la región. De pequeños productores y para darle importancia al producto de kilómetro cero", resume Hernández.

Entre las referencias destacan los chocolates elaborados por productores de Llerena, que trabajan con cacao de distintas procedencias y lo transforman en Extremadura, con variedades que incorporan ingredientes como pimentón o bellota.

Degustaciones en el futuro

El local cuenta además con un espacio reservado para futuras degustaciones. La idea de sus responsables es organizar catas y pequeñas experiencias gastronómicas, aunque todavía están pendientes de completar los trámites municipales necesarios.

El proyecto conecta con una forma de consumo más cercana, basada en conocer el origen de los alimentos y reducir intermediarios. Hernández defiende que son productos sanos, artesanos y con pocos aditivos. "Tenemos la certeza de que son productos sanos, porque prácticamente no llevan aditivos", afirma.

La tienda ha comenzado a darse a conocer poco a poco. Según Hernández, los quesos ya tenían presencia en Cáceres por el mercado ecológico de la ciudad, lo que ha ayudado al arranque. "Poco a poco nos van conociendo", indica. Placeres se suma así al comercio local que apuesta por una alimentación con identidad extremeña, producto cercano y trato directo.