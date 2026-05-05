El PSOE pide regular el acceso de camiones a la ciudad monumental de Cáceres tras el incendio en la calle Amargura

El aparatoso incendio de un camión ocurrido este fin de semana en la calle Amargura, en pleno casco histórico de Cáceres, ha reabierto el debate sobre el acceso de vehículos de gran tonelaje a las calles más sensibles de la ciudad monumental. El suceso, según ha señalado el Grupo Municipal Socialista, se saldó únicamente con daños materiales, aunque pudo tener consecuencias mayores por producirse en una zona de alto valor patrimonial.

La portavoz municipal socialista, Belén Fernández, ha afirmado que lo ocurrido "pone de manifiesto la falta de control y regulación del acceso de vehículos a la Ciudad Monumental". A su juicio, no se trata de un episodio aislado, sino de un problema que viene arrastrándose en el tiempo y que afecta tanto a la seguridad de los vecinos como a la protección del patrimonio.

El PSOE recuerda otro incidente en Tenerías

Fernández ha recordado que ya se produjo una situación similar en la calle Tenerías, donde, según ha indicado, un camión provocó graves daños en una vivienda al exceder las dimensiones que permiten circular con seguridad por el entramado urbano del casco antiguo cacereño.

Belén Fernández, portavoz del Grupo Municipal Socialista. / E. P.

El PSOE sostiene que estos episodios reflejan la necesidad de ordenar de forma clara qué vehículos pueden entrar en zonas especiales de la ciudad y bajo qué condiciones. En el caso de la calle Amargura, los socialistas señalan que los vecinos llevan años solicitando al Ayuntamiento la instalación de señalización que indique el ancho y la altura máximos permitidos para el paso de vehículos.

"No es la primera vez que camiones de gran tonelaje se quedan atascados en esta vía", ha señalado Fernández, que ha vinculado esa situación con la falta de indicaciones previas y con el uso de sistemas de navegación que no tienen en cuenta las limitaciones reales de las calles históricas.

Un camión guiado por GPS

Según la versión trasladada por el Grupo Municipal Socialista, el conductor del camión siniestrado había accedido a la zona guiado por GPS después de realizar un reparto. Al comprobar que la calle se estrechaba, intentó dar marcha atrás y fue entonces cuando se declaró el incendio.

Para los socialistas, el caso demuestra que el casco histórico de Cáceres no puede depender de la improvisación ni de indicaciones genéricas de navegación. Fernández ha defendido que la ciudad monumental necesita planificación, señalización adecuada y una regulación específica que tenga en cuenta tanto la vida cotidiana de los residentes como la actividad económica.

Acceso para residentes y criterios para el reparto

El PSOE exige al gobierno municipal que regule de forma urgente el acceso de vehículos a la Ciudad Monumental y a las Zonas de Bajas Emisiones. Esa regulación, según ha explicado Fernández, debe garantizar en primer lugar el acceso de los residentes.

Al mismo tiempo, los socialistas plantean que se establezcan criterios claros para los vehículos de reparto e industriales. En su opinión, solo deberían acceder aquellos que tengan dimensiones adecuadas a las características de las calles y que generen el menor impacto ambiental posible.

La portavoz socialista ha insistido en que la regulación debe abordarse escuchando a las partes afectadas. En este sentido, ha recordado que su grupo ya solicitó al gobierno municipal reuniones con colectivos y asociaciones vecinales para tratar la ordenación de los accesos en las Zonas de Bajas Emisiones, pero esas peticiones, según ha afirmado, no fueron atendidas.

Proteger una zona patrimonial

"El casco antiguo de Cáceres no puede seguir dependiendo de la improvisación ni de las indicaciones de un GPS. Es patrimonio de todos y todas, y su protección exige planificación, señalización adecuada y, sobre todo, diálogo", ha subrayado Fernández.

El Grupo Municipal Socialista reclama que el ayuntamiento abra un proceso de escucha con vecinos y organizaciones afectadas para diseñar una regulación eficaz. El objetivo, según ha señalado, es evitar que sucesos como el del pasado fin de semana vuelvan a repetirse en una zona especialmente sensible de Cáceres.