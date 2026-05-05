Demanda de Comisiones Obreras
Denuncian sobrecarga de trabajo y falta de personal en el Hospital Universitario de Cáceres
El sindicato CCOO denuncia la falta de personal y la sobrecarga laboral que sufren enfermeros y auxiliares en el Hospital Universitario de Cáceres
El sindicato CCOO ha denunciado la situación de "sobrecarga de trabajo y falta de personal" que afecta a profesionales de enfermería y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) del Hospital Universitario de Cáceres (HUC), lo que está repercutiendo "tanto en las condiciones laborales como en la calidad de la atención asistencial".
El sindicato ha trasladado públicamente su respaldo a las movilizaciones que estos colectivos vienen desarrollando desde hace meses, al considerar que responden a una "realidad sostenida en el tiempo" y no a una situación puntual, marcada por "plantillas insuficientes y una presión asistencial elevada".
CCOO sostiene que estas carencias dificultan el desempeño adecuado de la labor sanitaria y obligan a los profesionales a trabajar en condiciones que califica de "exigentes", lo que, a su juicio, hace necesarias medidas urgentes por parte de la Administración competente.
En este contexto, la organización sindical ha reiterado su apoyo a todas las protestas y concentraciones convocadas por el personal afectado, a las que asegura acompañar activamente en defensa de sus reivindicaciones laborales, según informado este lunes en una nota.
La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO ha insistido en la necesidad de reforzar los recursos humanos del centro hospitalario, así como de mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales para garantizar un servicio público sanitario de calidad.
Finalmente, ha subrayado su compromiso con la defensa de los derechos laborales del personal sanitario y ha asegurado que continuará respaldando las acciones que se impulsen para lograr mejoras estructurales en el sistema.
- José Ramón González, coleccionista de arte, localiza en Madrid una placa robada de la Alegoría de Extremadura, obra del escultor de Cáceres Pérez Comendador
- Herido crítico un trabajador de 46 años al caer con un toro mecánico en Cáceres
- Un camión arde en plena ciudad monumental de Cáceres y provoca una gran humareda
- El empresario Javier Cardenal inaugura Dehesa Craft Beer el 7 de mayo en la calle Amberes de Cáceres
- El menú del restaurante Tápara que conquista los paladares de Cáceres
- La empresaria Arelis Albino reabre el histórico Bar del Barrio en Cáceres tras llegar de la 'paradisiaca' isla de Margarita de Venezuela
- Cáceres se la juega en la calle: las tres obras clave que marcarán el desarrollo de la ciudad y que centran las protestas del 20 de mayo
- Cáceres reajusta el número de viviendas que se construirán en el enclave privilegiado de la Ribera del Marco y serán más de 415