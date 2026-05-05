Denuncian sobrecarga de trabajo y falta de personal en el Hospital Universitario de Cáceres

El sindicato CCOO ha denunciado la situación de "sobrecarga de trabajo y falta de personal" que afecta a profesionales de enfermería y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) del Hospital Universitario de Cáceres (HUC), lo que está repercutiendo "tanto en las condiciones laborales como en la calidad de la atención asistencial".

El sindicato ha trasladado públicamente su respaldo a las movilizaciones que estos colectivos vienen desarrollando desde hace meses, al considerar que responden a una "realidad sostenida en el tiempo" y no a una situación puntual, marcada por "plantillas insuficientes y una presión asistencial elevada".

El Periódico Extremadura

CCOO sostiene que estas carencias dificultan el desempeño adecuado de la labor sanitaria y obligan a los profesionales a trabajar en condiciones que califica de "exigentes", lo que, a su juicio, hace necesarias medidas urgentes por parte de la Administración competente.

En este contexto, la organización sindical ha reiterado su apoyo a todas las protestas y concentraciones convocadas por el personal afectado, a las que asegura acompañar activamente en defensa de sus reivindicaciones laborales, según informado este lunes en una nota.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO ha insistido en la necesidad de reforzar los recursos humanos del centro hospitalario, así como de mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales para garantizar un servicio público sanitario de calidad.

Finalmente, ha subrayado su compromiso con la defensa de los derechos laborales del personal sanitario y ha asegurado que continuará respaldando las acciones que se impulsen para lograr mejoras estructurales en el sistema.