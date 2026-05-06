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Nuestro pasado

1965, el año en que Pedro Almodóvar llegó a Cáceres

El director de cine pasó de la disciplina del internado a una vida más independiente en una pensión de la calle Postigo

Almodóvar formó junto a Paco Martín, Curro Álvarez y José María Jiménez Campos el grupo musical Los Santos.

Almodóvar formó junto a Paco Martín, Curro Álvarez y José María Jiménez Campos el grupo musical Los Santos. / El Periódico

Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

Antes de los focos, los festivales y los grandes reconocimientos internacionales, Pedro Almodóvar tuvo una etapa cacereña menos conocida, pero significativa en su formación personal y artística. El cineasta llegó a Cáceres en 1965, con 15 años, para ingresar en el internado del colegio San Antonio de Padua, donde cursó 5º y 6º de bachillerato.

Almodóvar llegó a la ciudad porque su padre trabajaba en Madrigalejo y la familia optó por que continuara sus estudios en Cáceres. Allí, el joven cineasta pasó de la disciplina del internado a una vida algo más independiente: tras un año interno en el colegio, se trasladó a una pensión de la calle Postigo, junto a la taxidermia y muy cerca de la plaza de San Juan.

Primeros escenarios

En aquellos años, Almodóvar formó junto a Paco Martín, Curro Álvarez y José María Jiménez Campos el grupo musical Los Santos. La banda versionaba canciones de Los Beatles, Los Rolling Stones, Los Salvajes o Dionne Warwick, y ensayaba en una clase situada bajo el salón de actos del colegio cacereño.

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Quienes compartieron con él aquella etapa lo recuerdan como un adolescente inquieto, inteligente y con una clara inclinación escénica. No destacaba especialmente en el baloncesto, pero sí sobre el escenario, donde ya dejaba entrever unas dotes expresivas poco comunes. Aquella Cáceres de mediados de los sesenta fue, para el futuro director, un espacio de estudios, amistades, música y primeras intuiciones creativas antes de su salto a Madrid y al cine.

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