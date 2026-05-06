La Alianza Territorial Europea da en la clave: acelerar la conexión viaria entre Cáceres y Portugal ante el Mundial de 2030

La Alianza Territorial Europea Norte de Extremadura Beira Baixa ha valorado de forma positiva las reuniones mantenidas con los grupos parlamentarios Popular y Socialista en Extremadura en la jornada de este miercoles en la Asamblea regional para reclamar el impulso definitivo de la conexión viaria entre el norte extremeño y Portugal. Según explicó Francisco Martín, portavoz del grupo, los encuentros han servido para trasladar a los dos grupos "los motivos" y "los argumentos" por los que las organizaciones consideran urgente culminar los tramos pendientes de esta infraestructura. Martín compareció acompañado por Leopoldo Rodríguez, presidente de la Cámara Municipal de Castelo Branco y portavoz de la parte lusa.

"Han sido dos reuniones positivas porque hablando se entiende la gente", señaló el portavoz, que enmarcó la reivindicación en una demanda histórica de la sociedad civil de ambos lados de la frontera. Las plataformas acudieron, según indicó, en representación de 40 organizaciones que han respaldado estas reuniones y que prevén mantener nuevos contactos en Lisboa en los próximos 15 días.

Los 72 kilómetros pendientes

El eje de la reclamación está en los 72 kilómetros que, según la plataforma, siguen pendientes para cerrar el enlace internacional. Martín recordó que en los últimos 25 años se han construido alrededor de 100 kilómetros entre Navalmoral y Moraleja, pero aún faltarían por ejecutar entre 18 y 20 kilómetros en la parte extremeña y algo más de 50 en territorio portugués.

Un momento de la reunión de la Alianza Territorial con diputados autonómicos del PP en Mérida. / Cedida a El Periódico

Para las organizaciones convocantes, esa situación resulta difícil de justificar en una zona que definen como "una de las más pobres de Europa", especialmente en el ámbito de La Raya. "Porque somos europeos, porque queremos las mismas oportunidades, porque tenemos derecho a la Autovía de la Esperanza", afirmó Martín durante su valoración.

La petición trasladada a PP y PSOE es que las obras puedan iniciarse aproximadamente a finales de este año. El portavoz recordó que el compromiso del gobierno de María Guardiola situaba el arranque de los trabajos en la primavera de 2027, pero defendió que cualquier adelanto sería recibido favorablemente por las organizaciones.

El horizonte del Mundial de 2030

Las plataformas consideran que el Mundial de fútbol de 2030, organizado por España, Portugal y Marruecos, abre una ventana de oportunidad para reforzar este corredor. No plantean la autovía solo como una obra de comunicación, sino como un eje de desarrollo industrial, logístico y turístico para Extremadura y la Región Centro portuguesa.

"Creemos que esto es una gran oportunidad de este corredor industrial, logístico y turístico", defendió Martín, que pidió "altura de miras, consenso y enfoque peninsular". A su juicio, la infraestructura debe entenderse como un proyecto de la Península Ibérica y no únicamente como una demanda provincial o regional.

El portavoz insistió en que el enlace Madrid-Lisboa está ya en servicio en torno al 90%, por lo que considera que el tramo pendiente no puede seguir bloqueado tras décadas de reivindicaciones. "Este trocito pequeño no puede seguir 25 años sin terminarse", subrayó.

Plasencia y la plataforma logística

Junto a la autovía, las organizaciones han puesto sobre la mesa la necesidad de desarrollar la Plataforma Logística de Plasencia, una actuación que, según Martín, figura desde 2015 en el Plan General pero que no ha llegado a ejecutarse. "No se ha desarrollado ni un solo metro industrial", lamentó.

La plataforma sostiene que el impulso de ese suelo logístico sería clave para que el norte de Extremadura aproveche mejor su posición geográfica entre Madrid, Lisboa y el corredor portugués hacia Aveiro. La reivindicación conecta directamente con la demanda empresarial de disponer de espacios preparados para actividad industrial, transporte, almacenaje y servicios auxiliares.

Martín defendió que la reclamación no se plantea "en clave política", sino "en clave de ciudadanía y de empresa". Según señaló, las organizaciones llevan décadas trabajando desde la sociedad civil "de forma voluntaria y sin buscar nada a cambio" para mejorar las oportunidades de futuro de los territorios fronterizos.

Una estación de mercancías junto al corredor

Otra de las peticiones trasladadas a los grupos parlamentarios es que la Junta de Extremadura estudie la ubicación de una estación de mercancías junto a la futura plataforma logística placentina. La propuesta concreta planteada por las organizaciones se sitúa en el ámbito comprendido entre Fuentidueña y el polígono industrial actual.

El argumento central es la necesidad de combinar carretera y ferrocarril para que las empresas puedan sacar sus productos con mayor competitividad. "La logística y las empresas lo que necesitan es sacar sus productos industriales por ferrocarril", afirmó Martín.

Encuentro con el PP. / Cedida a El Periódico

En ese punto, las plataformas hablaron de intermodalidad y vincularon el desarrollo de Plasencia con las necesidades de Castelo Branco, Idanha y el área portuguesa de Aveiro. Según explicó el portavoz, la nueva estación del AVE en Plasencia también debe verse como una referencia para los territorios lusos próximos a la frontera.

Diferencias sobre la financiación

La valoración de las reuniones ha sido positiva, aunque las plataformas reconocen diferencias sobre el modelo de financiación. Según Martín, el Grupo Parlamentario Socialista les trasladó su apoyo a una fórmula de financiación directa mediante ejecución por parte de la Junta de Extremadura.

Las organizaciones aseguran que durante dos años han defendido también ese criterio, pero ahora se declaran abiertas a estudiar fórmulas de colaboración público-privada. En cualquier caso, marcaron una línea roja: rechazan el peaje directo para los usuarios.

"Nosotros estamos abiertos a la financiación público-privada, no estamos en contra. Eso sí, lo que a uno y a otro les hemos dicho es que no tengamos peaje directo", explicó el portavoz de ATTE y del MSU-CP.

Concentración ibérica en Monfortinho

La siguiente cita del calendario será el día 20, cuando ATTE y la Alianza Territorial Europea han convocado la primera concentración ibérica en el puente internacional de Monfortinho. La protesta servirá para exigir el inicio de las obras y la finalización del enlace internacional entre Madrid y Lisboa por el norte de Extremadura.

Según Martín, el Grupo Parlamentario Socialista ha confirmado su asistencia a la concentración. Al Grupo Popular, añadió, también se le ha invitado a participar. En relación con los populares, el portavoz señaló que les han transmitido que mantienen sus compromisos sobre las obras y una posición decidida a favor de construir la autovía.

Cita con el PSOE. / Cedida a El Periódico

Las plataformas quieren que la movilización refuerce una demanda compartida entre territorios que, pese a pertenecer a dos países, viven problemas similares de aislamiento, envejecimiento, falta de oportunidades y dificultad para atraer inversión. En ese contexto, la autovía se presenta no solo como una carretera pendiente, sino como una pieza de cohesión territorial entre Extremadura y Portugal.

También se han referido "al grave problema de despoblación" que padecen nuestros territorios y como dato, en los últimos 41 años la provincia de Cáceres ha perdido más de 34.000 habitantes. "Esto es una auténtica alarma porque la población que va quedando es cada día más envejecida". Han insistido en que la despoblación de León, Zamora y Salamanca "ya viene para abajo" y que se combate con infraestructuras de desarrollo. "Sin infraestructuras, sin esta autovía y sin un tren eléctrico con Madrid esto no es posible. Son las que generan la atracción de empresas, y el ejemplo es el corredor de Castelo Branco, donde en 25 años con una autovía se han generado más de 5.000 empleos directos", ha concluido Martín.