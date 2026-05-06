La Asociación Española Contra el Cáncer organiza jornadas sobre la prevención del cáncer colorrectal en Cáceres

La sede provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres acogerá este miércoles, 6 de mayo, a las 18.00 horas, unas jornadas centradas en la prevención del cáncer colorrectal y en la importancia de la detección precoz.

La cita se celebrará en el salón de actos de la entidad, situado en el número 8 de la calle Lima, esquina con Antonio Floriano Cumbreño, y tendrá acceso gratuito hasta completar aforo. La organización plantea el encuentro como una actividad divulgativa dirigida a la ciudadanía, pacientes, familiares y profesionales interesados en conocer mejor este tipo de tumor y las herramientas disponibles para reducir riesgos.

Según ha señalado la asociación, el objetivo es acercar información actualizada sobre la detección precoz, promover hábitos de vida saludables y reforzar la concienciación social sobre una enfermedad en la que la prevención y el diagnóstico temprano resultan especialmente relevantes.

El cribado en Extremadura

La jornada se estructurará en dos bloques. En primer lugar, se abordará un análisis de la situación actual del cribado de cáncer colorrectal en Extremadura, con atención a los avances logrados y a los retos que aún existen en la comunidad autónoma.

Este apartado permitirá poner el foco en una cuestión clave para el sistema sanitario extremeño: la participación de la población en los programas de cribado y la necesidad de que la información llegue de forma clara a las personas incluidas en las franjas de edad recomendadas.

La organización también ha avanzado que durante la sesión se darán a conocer los últimos datos disponibles, aunque la nota remitida no concreta cuáles serán esas cifras ni el periodo al que corresponden.

Una mesa con especialistas y pacientes

Tras el primer bloque, se celebrará una mesa redonda sobre información y prevención del cáncer colorrectal. Estará moderada por Beatriz Bravo, coordinadora de Atención al Paciente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres.

En el debate participarán Miguel Fernández Bermejo, médico digestivo del Hospital Universitario de Cáceres; Agapito Gómez, médico jubilado; Juan José Hernández, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cáceres; Pedro Pastor, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres; y Ameline Vasseur, paciente oncológica de cáncer colorrectal.

La presencia de profesionales sanitarios, representantes del ámbito farmacéutico y una paciente permitirá abordar la enfermedad desde varias perspectivas: la asistencial, la preventiva, la comunitaria y la experiencia directa de quienes conviven con el diagnóstico.

Inscripción gratuita

La asistencia será gratuita hasta completar el aforo, aunque será necesaria inscripción previa. Las personas interesadas pueden formalizarla a través del teléfono de Infocáncer, en el 900 100 036, o mediante el enlace habilitado por la Asociación Española Contra el Cáncer para esta actividad.

Con esta jornada, la entidad refuerza en Cáceres su labor de prevención, sensibilización y acompañamiento a pacientes y familiares, así como su apuesta por mejorar el conocimiento social sobre el cáncer colorrectal.

La labor de la asociación

La Asociación Española Contra el Cáncer se presenta como entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace 70 años. Su trabajo se orienta a la prevención, el acompañamiento a pacientes y familias, la sensibilización social y el impulso de la investigación oncológica.

A través de su Fundación Científica, la entidad financia programas de investigación contra el cáncer mediante concurso público. Según los datos facilitados por la asociación, destina 143 millones de euros a 750 proyectos en los que participan más de 2.300 investigadores.

La organización cuenta con 52 sedes provinciales, presencia en más de 2.000 localidades españolas, más de 35.000 personas voluntarias, más de 728.000 socios y 1.261 profesionales. Durante 2024, atendió a más de 136.000 personas con sus servicios de atención profesionalizada.