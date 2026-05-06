La autovía que conectará a Cáceres con Portugal busca el compromiso político para arrancar en 2026

La reclamación del nuevo enlace internacional entre Madrid y Lisboa por el norte de Extremadura llegará este miércoles a la Asamblea regional. La Alianza Territorial Europea Norte de Extremadura y Beira Baixa van a mantener dos reuniones con los grupos parlamentarios Popular y Socialista para pedir un compromiso político que permita iniciar en 2026 las obras del tramo pendiente entre Moraleja y Castelo Branco, una conexión de 72 kilómetros considerada clave para completar el corredor viario con Portugal.

La delegación luso-extremeña defiende que esta infraestructura permitiría cerrar en 2029 el nuevo eje Madrid-Lisboa a través del norte de Extremadura y la Beira Baixa, conectando la autovía EX-A1 con la frontera portuguesa, la IC31, Alcains y la A23 en Castelo Branco. Según la convocatoria difundida por la propia alianza, la solicitud de reuniones parte del acuerdo firmado en Castelo Branco en la cuarta Reunión Ibérica, celebrada el pasado 13 de abril, con el respaldo de unas 40 entidades sociales, vecinales, empresariales, de desarrollo y administraciones locales.

Dos reuniones con PP y PSOE

La primera reunión se va a celebrar con cuatro diputados de la dirección del Grupo Parlamentario Popular, entre las 10.00 y las 11.20 horas, y la segunda con representantes del Grupo Parlamentario Socialista, entre las 12.00 y las 13.20 horas. La valoración pública está prevista posteriormente en el patio de los Naranjos de la Asamblea de Extremadura, en Mérida.

Entre los asistentes figuran Francisco Martín, portavoz de ATE y de la Alianza Territorial MSU-Norte de Extremadura; Leopoldo Rodrigues, presidente de la Câmara Municipal de Castelo Branco; Elza Gonçalves, presidenta de la Câmara Municipal de Idanha-a-Nova; Julián Delgado, presidente de Intramuros y de la agrupación de asociaciones vecinales de Plasencia AVEPLA; Teófilo Magdaleno, presidente de ALTUP; Pedro Silveiro, vicepresidente de la Câmara Municipal de Penamacor; Jesús Quijada, secretario de Manifiesto X Plasencia; Ricardo Pequito, jefe de gabinete de Proença-a-Nova, y Nuno Machado, del gabinete de la presidencia de Castelo Branco.

Un corredor industrial, turístico y contra la despoblación

La alianza vincula esta conexión no solo a la mejora de las comunicaciones, sino también a la creación de un corredor internacional industrial y logístico, a la atracción de empresas y empleo, y al impulso de un corredor turístico ibérico. En la documentación presentada se destaca el potencial del eje para unir actividad económica, patrimonio, naturaleza, enogastronomía, ciudades históricas, turismo rural, balnearios y playas de interior y costa.

La plataforma también enmarca la reivindicación en la cooperación transfronteriza para frenar la despoblación en Extremadura y en el interior del centro de Portugal. Entre los asuntos incluidos en la agenda de trabajo figura además el ramal de conexión de Penamacor con la nueva IC31-A23, una infraestructura que reforzaría la comunicación de la Beira Baixa con el norte extremeño.

Concentración el 20 de mayo

La delegación va a trasladar también a los grupos parlamentarios la invitación a participar en la primera concentración ibérica ciudadana, prevista para el próximo 20 de mayo en el puente internacional de Monfortinho. Esa movilización pretende reforzar la demanda social para que las obras arranquen en 2026 tanto en territorio extremeño como portugués.

La reivindicación se apoya en un mensaje central: completar los 72 kilómetros que faltan entre Moraleja y Castelo Branco para que el corredor Madrid-Lisboa por el norte de Extremadura deje de ser una aspiración histórica y pase a tener calendario de ejecución.