El Ayuntamiento de Cáceres afronta su segunda salida en la legislatura de Mateos

El Gobierno popular vuelve a afrontar una baja en su estructura a un año escaso de finalizar su mandato. La renuncia de la concejala de Servicios Sociales, Mujer e Igualdad, Encarna Solís, que se formalizará en el pleno ordinario del 21 de mayo, marca la segunda salida del Ejecutivo liderado por Rafael Mateos en la legislatura 2023-2027 y abre un nuevo escenario político aún por definir.

La marcha de Solís responde a su salto a la gerencia regional del Servicio Extremeño de Salud (SES), donde sustituirá a Jesús Viles. Sin embargo, el movimiento tiene implicaciones directas en el equilibrio del equipo de gobierno. Desde el consistorio evitan concretar si este relevo provocará una remodelación más amplia: por ahora, subrayan, “lo único oficial” es la renuncia de la edil, mientras que cualquier ajuste en el organigrama se comunicará cuando esté cerrado.

Una salida con efecto dominó

La incógnita no se limita a la posible reorganización de competencias dentro del Ejecutivo, ya que tampoco está confirmado quién recogerá el acta de concejal. El siguiente en la lista electoral del Partido Popular es Jaime Alejandro Jabato García, coordinador de infraestructuras deportivas de la Junta de Extremadura. No obstante, el Ayuntamiento no ha precisado si Jabato aceptará el cargo. En caso de renuncia, el turno recaería en Cristina Mena Toja.

El calendario institucional ya está marcado: mientras la dimisión de Solís se hará efectiva en mayo, la incorporación del nuevo edil —sea quien sea— no se producirá hasta el pleno de junio. Este desfase temporal permitirá al Gobierno popular gestionar con margen de maniobra (en pleno proceso de aprobación del presupuesto) la reconfiguración de áreas sensibles como Servicios Sociales, Igualdad y Mujer.

Perfil técnico con trayectoria sanitaria

La salida de Solís se produce tras una etapa marcada por la compatibilidad de funciones (lo que le ha generado numerosas críticas de la oposición). Desde septiembre de 2023, la edil compaginaba su responsabilidad municipal con la dirección del Área de Salud de Cáceres, un perfil técnico que ahora da el salto definitivo a la gestión autonómica.

Diplomada en Enfermería por la Universidad de Extremadura, su carrera se ha desarrollado principalmente en el ámbito del SES, tanto en Atención Primaria como Hospitalaria. Ha ejercido como enfermera quirúrgica del Complejo Hospitalario de Cáceres y como enfermera en transportes interhospitalarios urgentes, lo que refuerza su perfil asistencial y de gestión en el sistema sanitario público.

Segundo ajuste en el equipo de Mateos

La de Solís no es una salida aislada en el mandato de Mateos. En enero de 2024, la entonces concejala de Turismo y Patrimonio Raquel Preciados abandonó también el Ayuntamiento por motivos personales para luego asumir la dirección del Museo Provincial de Cáceres. Aquella reestructuración derivó en un reparto de competencias: el área de Turismo pasó a manos del concejal de Economía y Hacienda, Ángel Orgaz, mientras que Patrimonio Histórico quedó bajo la responsabilidad del edil de Urbanismo, Tirso Leal.

Con este nuevo movimiento, el Ejecutivo de Mateos vuelve a enfrentarse a la necesidad de reajustar su estructura interna, aunque por el momento opta por la prudencia y el silencio estratégico.

La segunda salida en dos años sitúa al Gobierno municipal en otra fase de transición que, tras la aprobación del presupuesto (con el apoyo de Vox) marcará el ritmo político en las próximas semanas; con la mirada puesta en saber si el área de Deportes seguirá bajo el comando de la edil Noelia Rodríguez, que tomó posesión como nueva concejala del PP en el Ayuntamiento de Cáceres tras la renuncia de Raquel Preciados.