Cáceres refuerza el reciclaje de latas en el Womad con una campaña vecinal

La Asociación Vecinal Ciudad Monumental de Cáceres y Cada Lata Cuenta, la iniciativa internacional que promueve el reciclaje de latas de bebidas, colaboran de nuevo para fomentar la sostenibilidad durante el Womad, que se celebrará en Cáceres entre el 7 y el 10 de mayo.

Durante los días del festival, voluntarios de la asociación recorrerán las calles del casco histórico con las mochilas recolectoras de Cada Lata Cuenta. Su labor será recoger latas de bebidas, informar a los asistentes y recordar la importancia de depositarlas en el contenedor amarillo.

La campaña se desarrollará en uno de los momentos más sensibles para la convivencia en la Ciudad Monumental, cuando el festival multiplica la presencia de público en plazas, calles y espacios patrimoniales del centro. El objetivo, según la organización, es contribuir a mantener limpio el entorno urbano y reforzar hábitos de reciclaje también en contextos festivos.

Encuestas para conocer los hábitos de reciclaje

Además de la recogida de latas, la iniciativa incluirá encuestas a pie de calle para conocer los hábitos de reciclaje de los asistentes. Con esos datos, la organización pretende mejorar futuras acciones de sensibilización y ajustar la gestión de residuos en eventos multitudinarios.

Los resultados de la última edición reflejan que más del 80% de los asistentes afirma reciclar siempre o casi siempre en casa. También un 84% sabe que las latas deben depositarse en el contenedor amarillo. Sin embargo, la organización advierte de que esos hábitos no siempre se mantienen cuando el consumo se produce en la calle, en un concierto o en un entorno festivo.

Por eso, el trabajo de los voluntarios no se limitará a recoger envases. También busca trasladar un mensaje sencillo: los pequeños gestos individuales ayudan a reducir residuos y a proteger un espacio especialmente delicado como el centro histórico de Cáceres.

Un festival con miles de personas

"Womad es una oportunidad única para acercar el mensaje del reciclaje a miles de personas en un entorno multicultural. Queremos recordar que disfrutar del festival también implica cuidar el espacio que lo acoge", ha señalado Iris Mullor, responsable de comunicación de Cada Lata Cuenta.

El Womad es una de las citas culturales con más proyección de la ciudad y convierte durante varios días el centro de Cáceres en un punto de encuentro para vecinos, visitantes y artistas de distintas procedencias. Esa concentración de público obliga cada año a reforzar la atención sobre la limpieza, el descanso vecinal y la conservación del patrimonio.

La gestión de los grandes festivales en el casco histórico ha sido una de las prioridades de la Asociación Vecinal Ciudad Monumental desde su reactivación en 2017. La entidad defiende la necesidad de compatibilizar la actividad cultural y turística con la vida cotidiana de los residentes.

Latas que pueden reciclarse una y otra vez

Cada Lata Cuenta forma parte de Every Can Counts Foundation, una fundación internacional con presencia en 21 países europeos. Nació en Reino Unido en 2009 y llegó a España en 2015 con el objetivo de sensibilizar sobre el reciclaje de latas de bebidas en eventos y espacios públicos.

La organización recuerda que las latas, al estar compuestas de metal, pueden reciclarse de forma continuada sin perder calidad. Su mensaje se centra en alcanzar la mayor tasa posible de reciclado y en explicar que el depósito correcto en el contenedor amarillo contribuye a reducir emisiones de CO2, consumo de agua y uso de materias primas.

En Cáceres, esa llamada al reciclaje se vincula este año de nuevo al Womad y a la conservación de la Ciudad Monumental. La campaña pretende que el festival sea también un escaparate de responsabilidad colectiva en un entorno declarado patrimonio mundial y especialmente expuesto al impacto de los grandes eventos.