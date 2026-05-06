Los Champis reabren en la plaza de los Maestros de Cáceres tras la jubilación de Antonio

Antonio se había jubilado y había dejado huérfana a la plaza de los Maestros. El Nuevo Mesón se llama su local, pero en realidad todo Cáceres lo conocía como Los Champis. Ubicado en la plaza de los Maestros de Cáceres, a los pies del Paseo de Cánovas, hubo grandes tiendas como Ketty, 20 años, Donna Donna y A1 de Algodón, Rebote, Peleteria Carena o la peluqueria de caballeros Jose María, que luego se trasladó a García Plata de Osma.

En la plaza de los Maestros también hubo muchos negocios de hostelería, empezando por el Bar Alconétar y siguiendo por Los Borrachos y la Ría de Vigo. El Nuevo Mesón (Los Champis de toda la vida, donde previamente estuvo el Bazar El Barato) cerró tras la jubilación de Antonio y ahora estaban haciendo obras de reforma y pintura, que apuntaban a una reapertura. El local lo ha cogido el empresario de hostelería Juan Carlos Cofrades. El Café Oliver Cervecería, que está al lado, lo abrió un francés y después lo cogió Chema, fallecido recientemente; sigue cerrado y con su cartel de arriendo.

Fotogalería | Los Champis reabren en la Plaza de los Maestros de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Cofrades tiene en Gil Cordero El Puchero Extremeño, lo que de toda la vida fue el Bar Lido. uno de los míticos de Cáceres. Al frente del negocio estuvieron Eloy Vaquero Rey y su mujer, Francisca Castaño Álvarez. Su origen hay que buscarlo en el chalet de don Pablo Collado, padre de Pablo Collado, el oculista ya fallecido. A finales de los 60, la familia derribó el inmueble situado muy cerca de la Cruz de los Caídos, para levantar allí un bloque de pisos; uno de los bajos lo puso en alquiler. Fue entonces cuando Carlos Martínez, hijo de un constructor al que llamaban El Niño Mérida, que conducía una DKW, arrendó el local y abrió el Bar Lido, nombre inspirado en el conocido cabaret parisino. A Carlos no le fue bien con aquel negocio, que luego alquiló Nandi, jugador del Cacereño que llevaba el depósito de la Cerveza El Gavilán.

En los 70

En 1970, Eloy y su cuñado Antonio Machacón se enteraron de que Nandi iba a dejar el Lido, Nandi era amigo de ellos y finalmente se hicieron con el negocio. Durante seis años lo regentaron juntos, luego Eloy se quedó definitivamente con el Lido. El Bar Lido daba muy buen café y tuvo buena clientela, los más veteranos Benito Tejada, Carlos Luengo y hasta el exalcalde Manuel Domínguez Lucero. Por él pasaron muchos camareros, aunque uno de los más conocidos fue José Vivas Romero, que se tiró en el bar 27 años. El Lido abría a las siete de la mañana y cerraba a las tres de la madrugada. Los fines de semana siempre había colas para probar sus deliciosos calamares a la plancha.

El Lido compartió Gil Cordero con otros negocios: el Almonte, Nevasa (los del butano), Telesforo Morato, Juan Rosado, el Dino´s, la Mercedes, la concesión de Citroen de Félix Sánchez, la concesión de los Acedo Vela... todo ello en un Gil Cordero emergente donde Pinilla levantó en el número 13 uno de los entonces bloques más modernos porque tenía ascensor y calefacción.

Junto al Lido hubo otros negocios de hostelería como la bodega de Pepe Mateos, que estaba frente a la iglesia de Fátima, el bar Salamanca, donde se iba a jugar la partida y que llevaba Santiago Pacheco, o el Nevada, que era de unos hermanos que vinieron de Santiago del Campo. El Nevada, que estaba donde luego estuvo La Caixa, se puso muy de moda, tenía una barra forrada con pieles de vaca y ternera y servían unas chuletas de morirse; en verano instalaba una terraza que siempre estaba muy concurrida.

El 30 de noviembre de 2010, el Lido abrió por última vez después de que su dueño se jubilara y Cáceres dijera adiós con nostalgia a otro de sus clásicos. Cofrades también le dio nueva vida y ahora es un establecimiento de referencia por sus migas, zorongollo, orejas, callos, cocido, arroz con patata y bacalao, paella de la dehesa, tencas y embutidos ibéricos. Tienen menús por 14 euros con primeros y segundos donde no faltan el gazpacho, la ensaladilla de atún, los huevos rotos con jamón, la pechuga de pollo a la plancha y la merliza a la romana. No faltan el pan, el agua mineral y el postre.

Ahora Cofrades le dará su toque especial al Nuevo Mesón, que para Cáceres seguirá siendo, inevitablemente, Los Champis de toda la vida.