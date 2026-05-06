Estos son los conciertos de la Feria de Cáceres: una oferta musical "gratuita y de calidad"

El Ayuntamiento de Cáceres ha programado varios conciertos gratuitos en el marco de la Feria de San Fernando, que se celebrarán los días 28 y 30 de mayo en el Recinto Hípico, con un cartel encabezado por la orquesta viral canaria Nueva Línea, el DJ de los 90 Paco Pil y el ganador de La Voz 2015 Antonio José, junto a artistas locales y propuestas emergentes.

La concejala de Festejos, Soledad Carrasco, ha destacado este miércoles que la programación apuesta por una oferta musical “gratuita y de calidad”, con artistas de proyección nacional y talento local, con el objetivo de que “todo el mundo pueda disfrutar de la cultura y la música sin que afecte a sus bolsillos”.

Cartel de los conciertos de la Feria de San Fernando 2026. / EL PERIÓDICO

Cartel del jueves 28 de mayo

El primer concierto tendrá lugar el jueves 28 de mayo con la actuación de Nueva Línea, orquesta canaria que ha ganado popularidad en redes sociales con versiones de temas clásicos adaptados a ritmos latinos. El cartel de esa jornada se completa con el DJ Paco Pil y la artista emergente Brisa.

Concierto del sábado 30 de mayo

El sábado 30 de mayo será el turno de Antonio José, ganador del talent show televisivo y apadrinado por Antonio Orozco, consolidado ya en el panorama del pop nacional. Estará acompañado por el artista local Cherry Coke, que aportará representación cacereña al evento.

Todos los conciertos serán gratuitos, aunque será necesario descargar invitación previa debido al aforo limitado del recinto, de 12.000 personas. Las invitaciones podrán obtenerse a través de la plataforma MonsterTicket a partir de las 20.00 horas de este miércoles.

Los conciertos comenzarán a las 20.30 horas, según ha informado el Ayuntamiento, que ha señalado que cada persona podrá retirar una única invitación para garantizar el acceso ordenado.

La edil ha subrayado que esta programación busca dinamizar la feria y ampliar la oferta cultural y de ocio, consolidando la apuesta por la música en directo como uno de los ejes del evento festivo en la ciudad.