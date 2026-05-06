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Críticas de PSOE y Unidas Podemos en Cáceres: "No nos han enviado el borrador de los presupuestos y lo hemos conocido por la prensa"

UP señala "falta de respeto institucional" y el PSOE habla de "deslealtad"

Belén Fernández (PSOE) y Consuelo López (UP).

Belén Fernández (PSOE) y Consuelo López (UP). / E. P.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El presupuesto de Cáceres para este 2026 ha nacido bajo el foco. Los grupos municipales de PSOE y Unidas Podemos han criticado la decisión de presentar el borrador presupuestario a los medios de comunicación antes que a ellos. La portavoz de UP, Consuelo López, señala "falta de respeto institucional", mientras que la socialista Belén Fernández habla de "deslealtad". Aseguran haber recibido únicamente la convocatoria de la Comisión informativa de Economía, que tendrá lugar el próximo viernes.

La socialista Belén Fernández critica la "carencia de educación democrática" y lamentan haber conocido los detalles del borrador a través de las declaraciones a los medios de comunicación. "Estoy segura de que nos van a dar la documentación con las 48 horas mínimas exigibles, un tiempo en el que poder hacer un análisis detallado es casi imposible", reprocha, indicando que "no podremos hacer una valoración concreta hasta el pleno".

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Por su parte, Unidas Podemos critica al Gobierno por incurrir en una "falta de respeto institucional" en la tramitación del presupuesto municipal para 2026. Consuelo López critica la ausencia de contacto previo con su formación durante todo el proceso, que ha culminado con el apoyo de las cuentas por parte de Vox. López denuncia que UP no ha sido convocada ni contactada "en ningún momento" para abordar la elaboración de las cuentas, "ni en el último año ni en el proceso actual", lo que interpreta como una muestra de "falta de diálogo político y de transparencia" por parte del Gobierno local. En este sentido, la portavoz ha reprochado al equipo de Gobierno que no haya abierto "ningún canal de interlocución" con su grupo, pese a tratarse de un documento clave para la planificación económica del Ayuntamiento. Y ha insistido en que esta forma de proceder supone una vulneración de la "lealtad institucional".

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