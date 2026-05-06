La dehesa extremeña se revaloriza: una finca de 9 millones de euros con casa señorial en Cáceres busca comprador

¿Te imaginas vivir en una dehesa, con piscina, jardines y todas las comodidades, pero a un paso de la ciudad? Esa es la idea de una propiedad que se vende a un paso de Cáceres por la friolera de 9 millones de euros. La casa señorial de 1.250 metros cuadrados es el principal reclamo de esta finca situada a unos 40 kilómetros de la capital cacereña y anunciada en Rústicas Singulares, un portal especializado en propiedades de lujo, asentado en la madrileña calle Velázquez.

La vivienda, levantada en 2018, se fija en los antiguos cortijos extremeños, con un aire de casa grande de campo con la piedra, la madera, los porches y los espacios abiertos como protagonistas. A su alrededor, la dehesa pone el espectacular paisaje.

Porche de la vivienda. / Rústicas Singulares

La finca suma 920 hectáreas y se extiende entre encinas, alcornoques y monte mediterráneo, con lentiscos, acebuches y madroños. Está a unos 20 o 25 minutos de Cáceres y completamente cercada para reforzar la sensación de privacidad.

Según se detalla en el anuncio y puede verse en las fotografías publicadas, la casa se organiza en torno a un patio central y se abre hacia el exterior con jardín, porches y una piscina desbordante con vistas al paisaje. La propiedad reúne todos los elementos de una gran finca extremeña: casa señorial, dehesa, ganado, corcho, caza mayor y agua durante todo el año.

Extensión de dehesa de la finca. / Rústicas Singulares

¿Quién compra este tipo de fincas?

Evidentemente, no son propiedades para un comprador cualquiera, sino para grandes patrimonios, empresarios o perfiles con alta capacidad económica que buscan en el campo extremeño privacidad, desconexión y muchas hectáreas alejadas del ruido.

Fachada de la casa señorial. / Rústicas Singulares

Extremadura, de hecho, cuenta con fincas vinculadas a nombres conocidos del panorama social español, desde el expresidente del Gobierno Felipe González, asentado en la zona de Las Villuercas, hasta el cantante Alejandro Sanz en La Vera. Propiedades que explican el atractivo creciente del entorno rural extremeño para quienes buscan exclusividad en la naturaleza.

Por su ubicación, extensión, vivienda e instalaciones, la propiedad se presenta como una de las fincas más caras del mercado inmobiliario de lujo en Extremadura: una gran dehesa con casa señorial, piscina desbordante y capacidad para usos ganaderos, corcheros y cinegéticos.