Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: "Una nueva Cruz para la Cruz de los Caídos de la plaza de América"

Recientemente la Cruz de los Caídos situada en la plaza de América, símbolo de la ciudad y, según algunos, del franquismo, está generando controversia al obligar el gobierno a la retirada de esta alegando que es un símbolo contrario a la memoria democrática. El ayuntamiento, al entender que en nada representa lo dicho por el gobierno central, está decidido a incumplir el mandato gubernamental y mantener ese lugar como seña de identidad de Cáceres.

A tenor de esta controversia se me ocurre –emulando al sabio Salomón– que se puede llegar a una solución que justifique a ambos regidores (alcaldía y gobierno nacional). Se puede cumplir la ley a costa de 30.000 euros que parece que cuesta su retiro y a la vez poner una cruz nueva como seña de identidad de la ciudad, habida cuenta que la identidad religiosa de Cáceres hunde sus raíces en el cristianismo (antes y después de la contiendo de guerra civil que asolo nuestro país) el citado símbolo bien nos sigue representando.

A decir verdad, no solo la ciudad sino España y Europa se entronca en la creencia evangélica del Dios crucificado. Las entrañas de Europa se han conformado en el citado credo, lo que se ha venido a llamar la metapolítica que no es otra cosa que la teología en estado puro. Seamos creyentes o no, practicantes en el credo dicho, todos nos hemos –y seguimos– forjado en el Dios trinitario que alberga como continuidad la Iglesia católica y que la cruz refleja ese mismo pensamiento proyectado en nuestra forma de ser en el mundo.

Una nueva cruz, posiblemente más estética, nos puede seguir definiendo en la mirada diaria que representan los símbolos a los que pertenecemos seamos o no conscientes de ellos. Una nueva cruz financiada por particulares, como ya se hace con los trajes de la Virgen de la Montaña, podría ser una nueva forma –y la vez la de siempre– de solucionar ese viejo litigio que separó a nuestros abuelos en esa guerra que nunca debió haber comenzado. Los símbolos abarcan la historia y la sobrepasan, estemos con ellos como inteligencia consciente en el vivir. Una nueva cruz, la misma si ustedes quieren, puede ayudar a superar lo que aún separa en la conciencia de algunos.