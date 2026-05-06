Suceso
Un herido tras una colisión entre dos vehículos en la avenida Isabel de Moctezuma de Cáceres
El accidente se ha producido pasadas las 11.00 horas de este miércoles en la rotonda que conecta con las calles Luxemburgo y Atahualpa
Una mujer ha resultado herida leve en un accidente de tráfico registrado este miércoles, pasadas las 11.00 horas, en la avenida Isabel de Moctezuma de Cáceres. La colisión se ha producido entre dos vehículos en la rotonda que conecta esta vía con las calles Luxemburgo y Atahualpa.
Como consecuencia del choque, la afectada ha sido atendida inicialmente en el lugar y posteriormente ha sido trasladada en ambulancia al Hospital Universitario de Cáceres para una valoración médica más completa.
Intervención policial
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado rápidamente varios coches patrulla de la Policía Local. Los agentes han regulado la circulación en el entorno de la rotonda y han iniciado las diligencias para esclarecer las circunstancias del siniestro, en el que uno de los turismos implicados presentaba daños visibles en la parte delantera a raíz del impacto.
El accidente ha obligado a extremar la precaución en la zona durante parte de la mañana, mientras los servicios de emergencia intervenían y la Policía Local recababa información sobre lo ocurrido, aunque por el momento no han trascendido más datos sobre las causas de la colisión.
- Un antropólogo busca en Cáceres a la anciana que acompañó en la despedida de la Patrona para reconstruir su historia de vida
- José Ramón González, coleccionista de arte, localiza en Madrid una placa robada de la Alegoría de Extremadura, obra del escultor de Cáceres Pérez Comendador
- Un camión arrolla a la mítica estatua de Leoncia de la Plaza de San Juan de Cáceres
- Un camión arde en plena ciudad monumental de Cáceres y provoca una gran humareda
- José Antonio Calderón, encargado de reparar la estatua de Leoncia en Cáceres: 'Se puede arreglar, espero no tardar más de un mes
- El empresario Javier Cardenal inaugura Dehesa Craft Beer el 7 de mayo en la calle Amberes de Cáceres
- La empresaria Arelis Albino reabre el histórico Bar del Barrio en Cáceres tras llegar de la 'paradisiaca' isla de Margarita de Venezuela
- Un conductor ebrio siembra el caos en la zona de San Blas de Cáceres al colisionar contra diez coches aparcados