Un herido tras una colisión entre dos vehículos en la avenida Isabel de Moctezuma de Cáceres

Una mujer ha resultado herida leve en un accidente de tráfico registrado este miércoles, pasadas las 11.00 horas, en la avenida Isabel de Moctezuma de Cáceres. La colisión se ha producido entre dos vehículos en la rotonda que conecta esta vía con las calles Luxemburgo y Atahualpa.

Como consecuencia del choque, la afectada ha sido atendida inicialmente en el lugar y posteriormente ha sido trasladada en ambulancia al Hospital Universitario de Cáceres para una valoración médica más completa.

Servicios de emergencia y Policía Local, en la zona del accidente / El Periódico

Intervención policial

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado rápidamente varios coches patrulla de la Policía Local. Los agentes han regulado la circulación en el entorno de la rotonda y han iniciado las diligencias para esclarecer las circunstancias del siniestro, en el que uno de los turismos implicados presentaba daños visibles en la parte delantera a raíz del impacto.

El accidente ha obligado a extremar la precaución en la zona durante parte de la mañana, mientras los servicios de emergencia intervenían y la Policía Local recababa información sobre lo ocurrido, aunque por el momento no han trascendido más datos sobre las causas de la colisión.