Irma Soriano estará en Cáceres con la obra 'Pensionistas' y narra su paso de la televisión al teatro: "Esta oportunidad llegó en un momento muy especial de mi vida"

La presentadora y actriz española Irma Soriano llegará a la provincia de Cáceres, concretamente a Plasencia, donde se subirá al escenario del Palacio de Congresos el próximo domingo 17 de mayo a las 17:30 horas con la obra Pensionistas. En esta comedia, compartirá reparto con Loreto Valverde y Rosa Benito, dando vida a Rosa, el personaje que interpreta en esta función. Con motivo de esta visita, hemos hablado con Irma para que nos cuente más sobre su papel en la obra, su trayectoria y su interés por el mundo de la interpretación.

Una oportunidad que llegó en el momento justo

"En televisión he hecho teatro en directo en varias ocasiones, por ejemplo en programas como los de Hermida, que al ser en directo tienen una dinámica similar, aunque evidentemente no tiene nada que ver con el teatro sobre un escenario. A lo largo de mi carrera, en algunas etapas en las que mis hijos eran pequeños, me ofrecieron hacer teatro en varias ocasiones, pero en aquel momento era prácticamente imposible para mí. Tenía que compaginarlo todo y pensé que no podría asumir las giras ni el tiempo de estudio que exige aprenderse un texto, porque con niños pequeños, además, el descanso es muy limitado. Siempre he creído que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Y en mi caso, esta oportunidad apareció en un momento muy especial de mi vida. Todo surgió durante la entrega de premios de un festival de cortos relacionados con enfermedades neurodegenerativas. Allí coincidí con una productora valenciana, que precisamente recibió un premio. En ese encuentro, Gabriel Esparza, el autor de la obra, y Mara Ortiz me comentaron que tenían un proyecto teatral y que yo encajaba perfectamente en uno de los personajes. Recuerdo que en ese momento me quedé sorprendida, porque no me creía lo que estaba escuchando. Poco después me enviaron el libreto, se lo trasladé a mi representante, Yolanda Rubio, y ella se puso en contacto con la productora. A partir de ahí, todo empezó a ponerse en marcha".

Proceso de aprendizaje intenso

Asimismo, el interés de la comunicadora por el mundo de la interpretación se consolidó hace aproximadamente cuatro años, cuando surgió la oportunidad de participar en el proyecto teatral Pensionistas. En aquel momento, su representante, Yolanda, contactó con la productora y, junto a Loreto Valverde, trasladó la propuesta a Rosa Benito, quien aceptó sumarse a la obra desde el primer instante. A partir de esa decisión comenzó un proceso de trabajo intenso y exigente. Según se detalla, se trató de una etapa compleja por la necesidad de compaginar la preparación del texto con la vida cotidiana y los ensayos. La intérprete, que reside en una zona rural alejada del núcleo urbano, aprovechaba incluso los desplazamientos en autobús para estudiar la obra. Para facilitar el aprendizaje, llegó a grabar los tres personajes de la función y escuchaba posteriormente los audios de forma continuada hasta interiorizar los textos, lo que le permitió asimilar los distintos papeles de manera simultánea. Una vez superada la fase de memorización, la directora Mara Ortiz dio paso al trabajo interpretativo sobre el escenario, lo que supuso un nuevo reto.

Del miedo inicial al disfrute absoluto

"Ha sido un camino en el que también han aparecido los miedos. Después de toda una vida dedicada a comunicar, dudaba de si sería capaz de meterme en la piel de un personaje, porque ellos también tienen alma, sentimientos y verdad. Sin embargo, la experiencia ha resultado algo increíble, que no cambiaría por nada". Ahora mismo se encuentra en uno de los momentos más felices de su vida a nivel profesional. Reconoce que, inevitablemente, lo compara con la televisión, un medio que ha cambiado mucho con el paso del tiempo, donde a veces uno puede sentirse como un número y todo depende de factores que no controla. En el teatro, en cambio, su experiencia es completamente distinta. Al salir en escena en tercer lugar, asegura que no sufre nervios y que vive cada función desde el disfrute absoluto. Destaca los aplausos, las risas del público y las miradas cómplices como la parte más gratificante de esta nueva etapa sobre los escenarios.

Tres mujeres, una convivencia y muchos sueños por cumplir

Por último, la comunicadora ha explicado en qué consiste la obra, ofreciendo algunos detalles sobre su argumento y el desarrollo de la historia que se representa sobre el escenario. "La obra está protagonizada por tres mujeres pensionistas que han enviudado y a las que les han quedado pensiones muy reducidas. Son amigas de toda la vida, pero con caracteres completamente distintos. Se trata de mujeres que crecieron en una época en la que se les educaba para casarse, tener hijos y ser buenas esposas y madres, mientras que su papel en la vida quedaba relegado al ámbito del hogar, prácticamente sin derechos ni reconocimiento. Ante su situación, las tres deciden irse a vivir juntas a casa de una de ellas. Carmen, el personaje interpretado por Rosa Benito, es madre de un hijo que también convive en la vivienda, es una mujer muy sensata, aunque se expresa de forma directa y, en ocasiones, algo brusca. Por su parte, el personaje de Antonia, interpretado por Loreto Valverde, es conocida como 'Antoñita la Fantástica'. Siempre ha soñado con ser actriz y artista, pero ha estado marcada por una educación muy estricta y por la influencia de una hermana envidiosa, lo que le ha impedido ser plenamente ella misma. En mi caso, interpreto a Rosa, una mujer con sueños propios que, junto a sus amigas, lucha por cumplirlos. En esta etapa de su vida está también muy volcada en la vida religiosa, acudiendo a la parroquia y colaborando activamente en ella. A partir de su convivencia, las tres se ven obligadas a buscar trabajo y es entonces cuando, entre las tres, organizan una auténtica revolución de situaciones y enredos. Sin embargo, a lo largo de la historia se demuestra que, pese a las dificultades, los sueños pueden cumplirse si se lucha por ellos".