La Junta de Extremadura autoriza obras por 749.373 euros para mejorar 24 viviendas públicas en Cáceres

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado la contratación de las obras de rehabilitación energética de 24 viviendas de promoción pública en Cáceres. La actuación se llevará a cabo en inmuebles situados en las calles Germán Sellers de Paz y Río Tíber, con un presupuesto global de 749.373 euros.

El proyecto contará con una financiación del 85% con cargo a fondos Feder y tendrá un plazo de ejecución de seis meses. Según ha informado la Junta, la intervención tiene como finalidad mejorar el consumo de energía primaria no renovable y reducir las emisiones de CO2 del parque público de vivienda dependiente de la administración autonómica, de acuerdo con las normativas europeas.

Mejora del parque público

Las obras forman parte de las actuaciones dirigidas a aumentar la eficiencia energética de las viviendas públicas, con el objetivo de avanzar en la modernización del parque residencial gestionado por la Junta de Extremadura. La intervención permitirá actuar sobre 24 viviendas en dos zonas de la ciudad y contribuirá a disminuir el impacto ambiental de estos inmuebles.

La autorización aprobada por el Consejo de Gobierno supone el paso previo para la contratación de los trabajos, que deberán ejecutarse en un periodo de seis meses una vez se adjudiquen.

Más actuaciones

Urvipexsa, la empresa pública de vivienda de la Junta, sacó a licitación hace unas semanas las obras de reurbanización del entorno de 56 casas sociales situadas en los números 2 y 4 de la calle Juan García García dentro del programa 'Extremadura Renervis'. El lote correspondiente a Cáceres sale con un presupuesto base de 132.996,71 euros y un valor estimado de 109.914,64 euros, mientras que el plazo de ejecución previsto es de cuatro meses. La oferta puede presentarse hasta el 20 de abril a las 23.59 horas.

El Periódico Extremadura

El proyecto plantea actuar sobre el espacio libre situado al sureste del conjunto edificatorio y sobre los acerados que lo delimitan. La memoria precisa que las 56 viviendas ya han sido rehabilitadas energéticamente y que forman parte de un conjunto de 500 viviendas de promoción pública. También subraya que la intervención se centra ahora en la mejora de la calidad y la sostenibilidad del medio urbano.

Un espacio degradado

La documentación técnica describe el estado actual de la zona como muy deteriorado, con suciedad, zonas degradadas o vandalizadas y deficiencias en accesibilidad. Entre los problemas detectados figuran acerados levantados por raíces, piezas rotas que pueden provocar tropiezos, pasos peatonales sin adaptación suficiente y una zona libre con bancos dañados, residuos acumulados y antiguos espacios verdes muy degradados.

El ámbito de actuación abarca una superficie total de 3.766,88 metros cuadrados, repartidos entre acerados, calzadas, espacio libre pavimentado y zona ajardinada.

Qué cambios se prevén

La propuesta incluye la creación de zonas de paseo, áreas de estancia y una zona de juegos infantiles, además de la plantación de nuevos árboles y especies tapizantes y aromáticas. También prevé la instalación de bancos accesibles, apoyos isquiáticos y papeleras, así como la limpieza general del entorno, la retirada de basuras y enseres, la eliminación de malas hierbas y la reparación de pavimentos y bancos ya existentes.

En materia de accesibilidad, el proyecto contempla nuevos vados peatonales junto al paso elevado de Germán Sellers de Paz y la creación de dos plazas de aparcamiento accesible, una carencia que la memoria señala expresamente en el entorno de estas viviendas. Además, el área infantil prevé cuatro elementos de juego, entre ellos un carrusel inclusivo.