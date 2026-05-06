Leoncia, de nuevo al hospital en Cáceres

El lunes, día 4, nuestra Leoncia sufrió un nuevo atropello que la lleva al taller de reparación para su tratamiento y recuperación. ¿Cuántas veces van ya?

Las dos primeras cuando llevaba poco tiempo ocupando el lugar que, con buen criterio, eligieron el Periódico Extremadura y el ayuntamiento que por entonces gobernaba la ciudad. Fue maltratada por algún desaprensivo que arrancó de sus manos el diario que ella anunciaba. La mañana de aquel día, fui uno de los primeros cacereños que se dio cuenta del atropello que habían cometido con ella, por eso y, en reparación del daño coloqué en su regazo un periódico del día y unos claveles.

Las últimas veces que ha sido retirada para repararla lo fue por accidente imprudente. Esta de ahora, por un camión de los que están trasladando el andamiaje y demás para montar todo lo que conlleva el Womad. Me ha causado sorpresa, pues estos camiones suelen llevar como guía un coche de la policía municipal para transitar por las calles San Antón, San Pedro, San Juan y la Gran Vía, lo mismo que al regreso, lo que me hace pensar que pueda haber habido algún descuido en ese regreso del camión causante del atropello.

Reparación de la estatua de Leoncia en Cáceres la última vez que sufrió daños, en 2023. / E. P.

Ya hace algún tiempo cuando las mesas de la terraza de San Juan empezaron a tapar la estatua de Leoncia, que escribí pidiendo que para evitar eso, quizás fuera conveniente colocarla sobre una peana que protegiera la estatua y la hiciera más visible. Hoy sigo creyendo lo mismo, No habría de ser muy alta, pero si , que le sirviera de protección para evitar estos y otros accidentes.

Hoy Leoncia no es solo de los cacereños, está viajando por toda España y algunos otros países a través de los móviles, que muchos de nuestros visitantes han querido hacerse unas fotos con ella y llevarse un recuerdo de nuestra ciudad.

Leoncia se perderá este año el festival Womad. Esperamos que la cura sea pronta y que el seguro del camión se haga cargo de su reparación. Así como que el éxito de esta edición del Womad, sea para todo Cáceres y siga consolidándose como un atractivo cultural más de nuestra ciudad.