Dos monjas embisten con su coche a una furgoneta y la Policía Local de Cáceres las somete a un control de alcoholemia

Cáceres ha registrado este miércoles un segundo accidente de tráfico en apenas unas horas. Al siniestro ocurrido durante la mañana en la avenida Isabel de Moctezuma, donde una persona ha resultado herida leve, se ha sumado otro incidente en la calle Catedrático Antonio Silva, a la altura del cruce con Maluquer.

Según ha podido saber este diario tras comprobarlo in situ, un vehículo en el que viajaban dos monjas ha chocado contra una furgoneta Mercedes pasadas las 12.15 horas. El accidente se ha saldado, en principio, con daños materiales, aunque la conductora del otro vehículo, una mujer de mediana edad, se ha mostrado dolorida y ha señalado que se encontraba mareada tras el impacto.

Un cambio de sentido

De acuerdo con el relato de varios testigos presenciales, el coche en el que iban las dos religiosas circulaba por el lado de los números pares de la calle, junto a la acera del Provecaex. Al llegar a la zona habilitada para realizar el cambio de sentido, a la altura de la calle Maluquer, el vehículo ha intentado completar la maniobra.

Galería | Así ha sido el suceso del accidente en la calle Catedrático Antonio Silva / Á. G.

Ha sido entonces cuando ha aparecido el otro coche, procedente de León Leal por el lado de los impares de Catedrático Antonio Silva, y se ha producido la colisión. El golpe ha dejado daños visibles en ambos vehículos, aunque sin consecuencias personales de gravedad en una primera valoración.

El impacto ha provocado la rotura de un embellecedor y desperfectos en la parte izquierda del coche embestido. El otro vehículo implicado, un Ford Tourneo negro (conducido por las dos monjas), también ha sufrido daños en la zona delantera, aunque el alcance del choque no ha revestido mayor gravedad.

Intervención policial

La Policía Local de Cáceres ha acudido con rapidez al lugar de los hechos y ha cortado la calzada del lado de los impares de Catedrático Antonio Silva desde León Leal para facilitar la intervención y evitar nuevos riesgos en la circulación.

Además, la Unidad de Atestados ha practicado las pruebas de alcoholemia a las dos monjas, como marca el protocolo en este tipo de accidentes. Hasta la zona también se ha desplazado una ambulancia para atender a la conductora del otro vehículo, que se encontraba mareada, y valorar su posible traslado al Hospital Universitario de Cáceres.

Galería | Así ha sido el suceso del accidente en la calle Catedrático Antonio Silva / Á. G.

El accidente ha generado expectación entre vecinos y viandantes en una vía de tránsito habitual, especialmente en una mañana en la que la ciudad ya había registrado otro siniestro de tráfico con una persona herida leve en Isabel de Moctezuma.