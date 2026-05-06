A subasta una parcela al lado del Aldi de Nuevo Cáceres, donde está proyectado el parque comercial La Calera: para oficinas, actividades recreativas u hoteleras

El ayuntamiento ha sacado a subasta una parcela municipal situada en Nuevo Cáceres, dentro del ámbito del APE 31.02 'San Antonio Comercial I', con un presupuesto base de licitación de 492.500,47 euros (407.025,18 euros sin impuestos). La operación se tramita como contrato patrimonial de enajenación de inmuebles y ha sido publicada este martes, 5 de mayo, en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Se trata de un espacio que está ubicado en las inmediaciones del Aldi que abrió en la barriada hace tres años, pero que quedó fuera del parque comercial de La Calera.

El terreno objeto de la venta corresponde a la finca registral 98.283, tiene una superficie de 1.865,86 metros cuadrados y se encuentra en la calle San Petersburgo. Según el pliego técnico, la parcela linda con la calle Marrakech al norte, con la calle Túnez al oeste y con otra parcela al sur. El plano incorporado al expediente la sitúa en el entorno de la rotonda de la Pizarra, entre la avenida Juan Pablo II y las calles Túnez, Marrakech y San Petersburgo. Se trata de un espacio ubicado justo al lado de la parcela en la que ya trabajó hace varios años la empresa Sovcom Invest para urbanizar el terreno. Desde el verano de 2023 no se ha vuelto a ver movimiento en la zona.

Tal y como informó este diario en 2022, el parque empresarial de La Calera se intenta acometer en dos parcelas que ocupan una superficie total de 15.046 metros cuadrados. Sin embargo, no es la totalidad del terreno que hay en la barriada. Quedaban fuera dos recintos. Uno es propiedad del consistorio (la que ha salido a licitación) y el otro pertenece a dos empresas cacereñas.

Uso terciario

La parcela está destinada a la construcción de una edificación para uso terciario y otros usos compatibles permitidos por el planeamiento. El documento urbanístico contempla actividades como comercio al por menor, oficinas, alojamiento temporal, actividades recreativas, servicios administrativos, gestión, información o intermediación financiera, entre otras modalidades vinculadas a la prestación de servicios al público, a empresas u organismos.

El pliego establece una edificabilidad máxima de 1,749058 metros cuadrados por metro cuadrado, una ocupación máxima inicial del 60% de la parcela neta y una altura máxima de tres plantas sobre rasante. La normativa también exige que los espacios libres de edificación se urbanicen íntegramente, que al menos el 50% de esa superficie se ajardine y que se asegure un recorrido peatonal continuo de diez metros de sección mínima entre las calles San Petersburgo y Túnez.

Ofertas hasta junio

El plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 11 de junio a las 14.00 horas. La apertura de la documentación administrativa está prevista para el 1 de julio a las 10.00 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento, mientras que la apertura de la oferta económica se ha fijado ese mismo día a las 10.05 horas. La adjudicación se resolverá por procedimiento abierto, tramitación ordinaria y con el precio como único criterio, con una ponderación del 100%.

La licitación exige una garantía provisional del 3% y una garantía definitiva del 5%. La presentación de las ofertas será electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público y el contrato no está sujeto a regulación armonizada ni cuenta con financiación procedente de fondos de la Unión Europea.

Obligaciones del adjudicatario

La parcela se enajena como urbanizada y sin cargas registradas, aunque el adjudicatario deberá asumir la urbanización interior, las acometidas provisionales y definitivas y los servicios urbanos necesarios para el funcionamiento de la futura actividad. El pliego también recoge que las obras deberán iniciarse en un plazo de seis meses desde la notificación de la licencia del proyecto de ejecución y terminar en un máximo de dos años desde esa misma notificación.

Además, las obras no podrán quedar suspendidas durante un periodo igual o superior a tres meses y el promotor deberá comunicar expresamente a la Sección de Patrimonio del Ayuntamiento las fechas de inicio, finalización y cualquier paralización que se produzca. El consistorio se reserva el derecho a resolver la venta del suelo en caso de incumplimiento de las condiciones previstas en los pliegos.